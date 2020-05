산케이 "日 보건·의료분야 세계 최고 수준"

"인류 건강에 공헌 가능한 요소 갖춰"

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장 [사진=AP 연합뉴스]

일본 요미우리신문 11일자 7면에 실린 정은경 질병관리본부장 관련 기사 캡처

일본의 한 언론사가 세계보건기구(WHO)의 정상화를 위해 일본인 사무총장을 배출해야 한다는 주장을 하고 나섰다.산케이 신문은 18일 "주요 7개국(G7)은 2022년 차기 사무총장 선거에 후보를 내세워 WHO 정상화를 위한 역할을 완수해야 한다"며 "일본이 사무총장을 내는 것도 유력한 선택지"라고 보도했다.신문은 "테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장의 사임을 요구하는 여론이 확산하고 있다"며 "사령탑 역할에 신용이 없으면 바이러스와의 싸움에서 승리가 불안하다. 그렇다고 비판만 하고 있으면 아무것도 바뀌지 않는다"며 이같이 주장했다.산케이는 일본이 의료보험이나 의약품 개발 등 보건·의료분야에서 세계 최고 수준이며 개발도상국의 의료지원 경험이 풍부하고 자금력을 갖췄다고 평가했다. 그러면서 "인류 전체의 건강에 공헌 가능한 요소를 갖추고 있다"고 언급했다.신문은 또 차기 사무총장 선거에 한국이 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 대책으로 세계적인 평가를 얻었다고 했다.이어 "(한국에서) WHO 사무총장 후보자를 내려는 움직임이 전해지고 있다"며 "즉시 (일본) 총리관저에 사령부를 설치하고 정부가 한덩어리가 돼 (일본이 WHO 사무총장을 배출하기 위한) G7 각국 등의 지지를 확보할 필요가 있다"고 덧붙였다.세계 언론이 주목하는 정은경 질병관리본부 중앙방역대책본부(방대본) 본부장에 대한 일본의 관심은 이번이 처음이 아니다.앞서 요미우리신문은 11일자 7면 '한국 코로나 대책의 영웅'이란 제목의 서울발 기사에서 "한국에서 코로나19를 비롯한 감염증 대책 사령탑인 정은경 질병관리본부 본부장이 주목받고 있다"며 "연일 행해지는 기자회견에서 차분한 말투로 현 상황을 설명하는 자세로 국민의 신뢰를 얻고 있다"고 분석했다.요미우리는 한국 언론이 정 본부장을 코로나19 대책의 진정한 영웅으로 거론하고 있다면서 "청와대 홈페이지엔 정 본부장을 세계보건기구(WHO) 차기 사무총장에 기용토록 요구하는 청원까지도 올라와 있지만, 정 본부장 자신은 이런 평가에 대해 '주위에 항상 감사하고 있다'고 겸손히 답하고 있다"고 설명했다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com