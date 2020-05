경북콘텐츠진흥원 애니 '독도수비대 강치' 음원 서비스

오프닝·엔딩 주제곡…멜론·지니뮤직에서 18일부터 무료 제공경상북도콘텐츠진흥원(이하 진흥원)이 오는 18일부터 국내 주요 음원 사이트인 멜론과 지니뮤직에서 애니메이션 '독도수비대 강치' 음원을 무료로 제공한다.진흥원에 따르면 독도수비대 강치는 우리 땅 독도를 문화로 알리기 위해 경북도와 해양수산부가 기획하고 진흥원과 픽셀플레넷이 2016년 공동 제작한 애니메이션이다.주인공 강치와 친구들이 불타는 얼음을 차지하기 위해 독도를 침략한 아무르 일당과 맞서 싸우는 모험 이야기를 담았다.가수 정광태씨의 '독도는 우리 땅'에 이어 독도를 상징하는 노래 계보를 이어가려는 음원은 오프닝 주제곡인 'We go to Dokdo'와 엔딩 주제곡 '독도수비대'이다.함께 따라 부를 수 있도록 반주 음악(MR)도 제공한다.독도를 지켜내는 용감한 강치와 친구들을 힙합 스타일로 표현한 곡으로 신나는 멜로디와 중독성 있는 후렴구를 누구나 쉽게 부를 수 있다.이종수 진흥원장은 "음원 서비스로 독도수비대 강치 애니메이션 인지도를 더욱 높이고 우리 땅 독도에 어린이 관심도 끌어올릴 수 있을 것으로 본다"고 말했다./연합뉴스