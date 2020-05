가정의 달 특집, 가성비 좋은 선물 추천

어버이날&스승의 날



성년의 날

[나연주 기자] 5월은 ‘선물의 달’이라고 해도 과언이 아니다. 어버이날부터 스승의 날, 성년의 날까지 다양한 기념일들을 챙기기에 바쁘다. 직장인들은 바쁜 일상 중에도 기념일에 맞춰 선물을 준비하는 것은 물론이며 비용 문제도 부담으로 다가오기 마련이다.그렇다고 선물을 하지 않을 수도 없을 터. 특별한 날인 만큼 크거나 비싼 선물이 아닐지라도 마음을 표현하는 것이 중요하다. 합리적인 비용으로 상대방에게 감동을 줄 방법은 없을까?그 어떤 것보다 상대방의 기호와 취향이 뚜렷한 패션 아이템은 고르기가 까다롭지만 누구나 부담 없이 사용할 수 있는 뷰티 아이템이라면 얘기가 다르다. 실용성과 가격 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 가성비 좋은 선물을 추천한다.어버이날과 스승의 날은 그동안 쉽게 전하지 못했던 감사의 표현을 할 수 있는 유일한 날이다. 특히 어버이날과 스승의 날 선물을 받는 사람은 연령대가 높아 더욱더 신경 써서 선물을 골라야한다.어설픈 선물로 체면치레를 하기보다는 정성이 담긴 선물로 보답하는 것이 좋을 것. 딱 하나만 고르기도 어렵다면 가정의 달을 맞이해 다양한 브랜드에서 준비한 선물 세트를 눈여겨보는 것도 좋다. 한정 기획 세트를 출시하거나 특별 할인 가격을 제공하는 브랜드들이 꽤 있을 테니.아이소이에서는 5월을 맞아 6가지 ‘THANK YOU BOX’ 기획 세트를 선보인다. 이 중에서도 ‘인텐시브 THANK YOU BOX’는 피부 미백과 안티에이징 기능 제품으로 구성됐다. 어버이날과 스승의날 선물하기에도 좋다. ‘불가리안 로즈 인텐시브’ 라인의 ‘트리트먼트 에센스’, ‘멀티플 에센스’, ‘에너자이징크림’이 그것. 피부에 영양과 탄력을 집중적으로 케어해주는 기능성 제품들을 고루 갖췄다.부모님을 위한 애교 만점 선물을 찾고 있다면? 러쉬에서는 ‘마더스&파더스 데이 에디션’을 추천한다. 향기로운 비밀 정원을 모티브로 한 4가지 입욕 제품을 담은 ‘가든 버즈’는 앙증맞은 꾸러미가 포인트. 숲에서 볼 듯한 ‘매직 머쉬룸’, ‘레이디버드’, ‘로즈 버터플라이’, ‘플로팅 플라워’로 구성됐다. 물에 녹는 배쓰 밤과 버블 바를 보며 즐기는 향긋한 목욕 시간은 부모님들에게 분명 ‘소확행’을 선물해줄 것.성인이 되면 하고 싶은 것들을 생각하며 학창 시절을 보내기도 한다. 그렇게 성인이 되고 설레는 마음으로 캠퍼스 로망을 실현하기도 하지만 올 초는 코로나19 사태로 집에서 온라인 강의를 들으며 보냈으니 캠퍼스 생활을 제대로 즐기지 못해 아쉬운 마음이 클 터.그래도 성년의 날이 왔으니 우울한 마음을 조금이라도 풀어줄 선물을 준비하는 것이 좋겠다. 갓 성년이 된 이들이라면 뷰티에도 많은 관심이 생기기 시작한다. 성년의 날의 대표적인 선물인 향수나 메이크업 제품을 선물하는 것은 어떨까.부드러우면서도 대담한 향으로 은은하고 섬세한 매력을 선사한다. 은은한 핑크빛이 감도는 보틀과 리본 디테일은 여성스럽고 로맨틱한 분위기를 자아내 성년의 날 선물로 안성맞춤. 피오니와 로즈의 섬세한 향은 상쾌하고 부드러운 느낌을 줘 꽃을 준비하지 못해도 향수 하나만으로 충분하다.불가리안 로즈 오일과 자연 유래 식물성 오일 성분들이 각질이 생기고 거친 입술에 수분과 영양을 공급해준다. 립밤이지만 은은한 컬러감이 있어 내추럴 메이크업의 마지막 단계에 사용하기에도 좋다. 자연에서 발견한 장밋빛 컬러로 여러 번 덧바를 경우 자연스럽게 선명해져 다양한 립 메이크업을 연출할 수 있다.bnt뉴스 기사제보 beauty@bntnews.co.kr