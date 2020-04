국립아시아문화전당, 5·18 40주년 초대형 미디어아트 전시

5·18 민주화운동 40주년 맞아 국립아시아문화전당(ACC)에서 초대형 미디어아트 특별전이 열린다.ACC는 5월 8일부터 7월 12일까지 문화창조원 복합 1관에서 인터랙션 미디어아트 특별전 '광장: Beyond The Movement'를 개최한다고 20일 밝혔다.이번 전시는 현대미술의 다양한 매체를 활용한 초대형 미디어아트로, 5·18 정신을 예술적 환영과 혁신적 기술로 표현했다.민주화운동의 심장인 광주에서 인권과 평화의 의미를 예술로 승화하고 미래의 빛을 밝혀 새로운 가치를 공유한다는 의미를 갖고 있다.ACC는 5·18 민주화운동 40주년을 맞아 민주·인권·평화의 정신과 가치를 국민과 함께 나누고 전 세계로 확산하고자 국내 유망 미디어아트그룹과 전시를 공동 기획했다.5·18 민주광장의 분수대를 상징하는 전시관 중앙의 설치 작품과 그를 열어주는 거울, 빛의 혼합매체를 시작으로 광장 주변에 상처와 갈등이 얽힌 모습을 영상으로 표현했다.'광장: Beyond The Movement'는 국내 미디어아트계의 대표적 그룹인 유잠스튜디오의 유재헌 작가와 닷밀의 정해운 작가의 작품이 소개된다.두 작가는 평창올림픽 개·폐막 공연 및 영상, 인천아시안게임 감독, 엑스포 전시회 감독 등을 맡은 바 있다.유재헌 작가의 '웜홀 : Wormhole'은 키네틱 아트(Kinetic Art·움직이는 예술)를 구현했고 정해운 작가의 '치유의 순환 : Circle of Cure'은 관람자의 위치에 따라 다양하게 해석할 수 있도록 표현했다.이번 전시의 연출 감독인 홍성대 서경대 교수는 "5·18의 지울 수 없는 상처와 갈등을 지속적 관심과 시간의 흐름을 통해 치유와 화해로 나갈 수 있는 방법을 관객과 함께 고민하고자했다"고 말했다./연합뉴스