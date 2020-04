마블, 한 달간 '어벤져스·스파이더맨·시빌워' 등 공짜로 푼다

사진=로이터연합뉴스

마블이 <어벤져스>, <스파이더맨>, <시빌워> 등 다양한 인기 만화를 한 달간 무료로 제공한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 집안에서 지내야 하는 사람들을 위해서다.주요 외신들에 따르면 마블은 다음달 4일까지 '마블 언리미티드(Marvel Unlimited)' 서비스를 통해 자사의 대표 만화들을 공짜로 내놓기로 했다. 스마트폰 등에서 마블 언리미티드 앱을 내려받은 뒤 '공짜 만화들(Free Comics)' 메뉴를 누르면 곧바로 이용할 수 있다.무료 만화들은 다음과 같다. <블랙 팬서>, <블랙 위도우>, <캡틴 마블> 등 총 12개에 이르는 시리즈를 공짜로 볼 수 있다.1. Avengers vs. X-Men2. Civil War3. Amazing Spider-Man: Red Goblin4. Black Panther Vol. 1 by Ta-Nehisi Coates5. Thanos Wins by Donny Cates6. X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga7. Avengers: Kree/Skrull War8. Avengers Vol. 1: The Final Host by Jason Aaron9. Fantastic Four Vol. 1: Fourever10. Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted11. Captain America: Winter Soldier Ultimate12. Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More안정락 기자 jran@hankyung.com