중동 지역 최대 항공사 에미레이트항공이 코로나19 확산 여파로 국제 노선 운항을 중단했다. 체코 프라하에서 출발하는 두바이행 마지막 항공편 운항을 앞두고 항공사 직원들이 'see you soon' 메시지가 적힌 종이를 들고 인사를 하는 모습. / 에미레이트항공 제공.