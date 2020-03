-피스타치오는 완전 단백질 공급 식품

- 피스타치오ㆍ초콜릿 과자는 심장 건강에 유익

-미국 ‘마인드보디그린’ 최근 피스타치오 섭취법 소개

사진=게티이미지뱅크

최근 미국 식품의약청(FDA)이 5세 이상의 사람에게 완전한 식물성 단백질 공급원이라고 공인한 피스타치오를 가장 효과적으로 섭취하는 방법이 소개됐다. 샐러드에 넣거나 우유·버터 등에 곁들이는 방식이다.20일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 미국의 라이프 전문 미디어인 ‘마인드보디그린’(Mindbodygreen)은 ‘식탁에서 단백질로 꽉 채워진 피스타치오를 더 많이 섭취하는 방법 5 가지’(5 Ways To Get More Protein-Packed Pistachios In Your Diet)란 제목의 13일자 기사에서 효과적인 피스타치오 섭취 요령을 전했다.어떤 식품이 완전 단백질 식품으로 인정받으려면 9 가지 필수 아미노산을 충분히 함유하고 있어야 한다. 최근 피스타치오는 육류·유제품·퀴노아·병아리콩·두부와 함께 완전 단백질 공급 식품으로 추가됐다.단백질로 가득 찬 피스타치오를 식단에 포함시키는 5 가지 특별한 방법이 있다.첫째, 주요리에 활용한다. 으깬 피스타치오를 사용한 연어 요리법이 좋은 예다. 샐러드에 피스타치오를 사용하면 바삭바삭한 식감을 더할 수 있다. 많은 요리의 고명으로도 훌륭하다.둘째, 피스타치오 우유를 만들어 마신다. 만약 아몬드·캐슈넛을 좋아한다면 피스타치오 우유에 한 번 도전하길 권장한다. 우유에 피스타치오, 물, 소금 한 꼬집을 넣으면 피스타치오 향이 풍부한 피스타치오 우유가 완성된다. 피스타치오를 시리얼·스무디·오트밀 등에 넣는 것도 방법이다.셋째, 피스타치오 버터를 간단히 만들어 즐길 수 있다. 준비물은 피스타치오, 카다몬(cardamom, 생강과 향신료), 약간의 식용유(아보카도 오일), 꿀, 푸드 프로세서나 혼합기(high-powered blender)가 전부다.껍데기가 벗겨진 생 피스타치오를 카다몬과 함께 푸드 프로세서에 넣고 약간의 아보카도 오일과 꿀을 첨가한 뒤 소량의 물로 희석시킨다.넷째, 아이스크림·쿠키·머핀 등 단 음식과 곁들이는 것이다. 코코넛 오일이 베이스인 피스타치오 아이스크림은 채식주의자에게 인기 음식이다.다섯째, 간식(스낵)으로 먹는 것이다. 간식으로 섭취하는 피스타치오는 매우 효과적인 단백질 보충법이다. 초콜릿·피스타치오를 넣어 만든 사탕(brittle)은 단백질이 풍부할 뿐 아니라 심장 건강에 이롭고 기분을 좋게 한다.피스타치오는 견과류 중 칼로리가 낮은 편이다. 보통 껍질에 싸여 있기 때문에 먹는 속도를 조절하는 효과도 있다. 여기에 사과처럼 식이섬유가 풍부하면서 단맛까지 나는 과일을 더하면 만족도는 더 올라갈 수 있으니 참고하자.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com