'2020 아시아모델페스티벌-페이스 오브 스리랑카' 성료...최종 2인 亞 본선 진출

[연예팀] ‘2020 아시아모델페스티벌 페이스 오브 아시아 with EDGC’의 국가별 행사인 ‘페이스 오브 스리랑카(Face of Sri-Lanka)’가 지난 6일 스리랑카 콜롬보 Taj Samudra에서 열렸다.이번 행사는 사단법인 아시아모델페스티벌 조직위원회(AMFOC, 회장 양의식)와 인도 행사의 대표 바달 사부(Badal Saboo)가 공동 주최/주관하고 문화체육관광부, 서울시, 서울관광재단, 코리아타임즈 후원과 EDGC 참여로 진행됐다. 또한 콜롬보패션위크의 Ajai vir singh, 슈퍼 모델 Jacquie Mei, ‘2019 Face of Sri-Lanka’ 우승자 Roshan Duminda, Tasla Seenadeera 등 이 참석해 자리를 빛냈다.아시아모델페스티벌조직위원회 양의식 회장은 대회 인사말을 전하며 “‘페이스 오브 스리랑카’는 아시아와 스리랑카 간 모델과 패션을 기반으로 상호 문화를 교류하는 최적의 플랫폼으로 그 역할을 하고 있다. 또한 스리랑카는 ‘2018 Asia Model Festival 페이스 오브 아시아’에서 남자 부문 1등을 수상한 Isanka Pramuditha를 배출해 낸 가능성이 매우 큰 국가이다. 매년 현지 행사의 규모가 커짐에 응원의 박수를 보낸다”고 말했다.또한 공동 주최/주관사 대표인 바달 사부는 "인도를 넘어 스리랑카의 모델과 패션이 아시아를 거쳐 세계로 진출하기 위해서 아시아모델페스티벌과 함께 한지 3년째인데 아시아와 함께 할 수 있는 생태계를 구축한 것에 대해 아시아모델페스티벌페스티벌 조직위원회에 감사하다"고 전했다.한편 이번 대회의 수상자로는 Sayuri Bhagyawi Jayarathna(여), Yasiru Mihiran(남)가 선정되어 ‘2020 아시아모델페스티벌-페이스 오브 아시아’에 스리랑카 대표로 참가할 자격을 얻었다. (사진제공: 아시아모델페스티벌조직위원회)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr