[연예팀] 원팀이 미주 투어에 나선다.라이브웍스컴퍼니 측은 “원팀(1TEAM)이 금일(6일)부터 약 열흘간 첫 미주 투어 ‘1TEAM US TOUR: Hello! Just One’을 개최한다”고 소식을 전했다.그들의 첫 미주 투어 ‘1TEAM US TOUR: Hello! Just One’은 방탄소년단(BTS), 갓세븐(GOT7), 스트레이 키즈(Stray Kids) 등 다양한 아티스트의 공연을 진행한 마이뮤직테이스트와 함께하는 공연으로 이목을 끈다.투어는 금일 시카고를 시작으로 8일 뉴욕, 10일 애틀랜타, 13일 댈러스, 15일 로스앤젤레스까지 총 5개의 도시에서 개최된다.소속사 측은 “원팀이 첫 해외 투어에 나선다. 첫 투어인 만큼 팬분들과 특별한 시간을 보내기 위해 모두 열심히 준비했으니 많은 응원과 관심 부탁드린다”고 전했다.(사진제공: 라이브웍스컴퍼니)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr