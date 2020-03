죽음 앞에서도 의연했던 천사들의 행진

'아이들의 왕 야누시 코르차크' 번역 출간유럽에서는 안네 프랑크만큼이나 유명한 나치 홀로코스트(유대인 대학살) 피해자. 폴란드에서 '피터 팬'이나 '이상한 나라의 앨리스'처럼 사랑받는 소설 '마치우시 1세 왕'의 저자. 100년 전에 이미 아이들을 인격의 주체로 대해야 함을 주장한 선구자. '아이들의 왕 야누시 코르차크'(원제 The King of Children: The Life and Death of Janusz Korczak·양철북)는 작가, 의사, 심리학자, 무엇보다 교육자로서 사명감으로 충만한 생을 산 한 남자의 인생 이야기다.코르차크는 제정 러시아가 통치하던 폴란드 바르샤바 유복한 유대인 가정에서 태어났다.당시 관행에 따라 출생 신고가 늦어져 정확한 출생연도가 1878년인지, 1879년인지 분명하지 않다.본명은 헨리크 골트슈미트였지만, 청년 시절 소설 공모전에 응모하면서 쓴 필명을 그 후 내내 본명처럼 사용한다.정신병에 걸린 아버지 치료비를 대느라 가세가 기울어지는 바람에 힘겹게 의대를 나온 코르차크는 군 복무를 마치고 바르샤바 한 어린이병원에 취직했다.그사이 틈틈이 써낸 소설이 유명해져 '폴란드에서 가장 촉망받는 청년 작가'라는 명성도 얻었다.당시의 코르차크는 '차별적인 의사'였다.거들먹거리거나 속물근성을 내보이는 부유층 고객들에게는 쌀쌀맞게 대했지만, 아이 다루는 요령이 좋은 데다 작가로서도 유명한 그를 부르는 고객은 끊이지 않았다.그와 반대로 가난한 집 아이들을 치료해주고는 거의 공짜나 다름없는 치료비를 받았다.조금이나마 돈을 받은 것은 "돈을 받지 않는 의사는 아픈 이에게 도움이 되지 못한다"는 탈무드의 경구 때문이었다.이런 그를 일부 의사와 약품 도매상은 '위험한 미치광이'로 취급했다.의사로서, 작가로서 순탄한 인생을 살던 코르차크 주변 세계는 격랑에 휘말리고 있었다.러시아는 일본과의 전쟁에서 패한 후유증과 노도처럼 번지는 혁명의 기운에 휘청였고 이때를 틈타 독립하려는 폴란드 민족주의 운동도 본격화했다.불현듯 자신의 직업과 인생에 관한 회의가 밀려올 때마다 번민하던 그는 우연한 기회에 방문하게 된 보호시설 아이들을 보고 이들을 돌보는 일을 사명으로 삼게 된다.틈날 때마다 부모가 없거나, 있어도 돌봐 줄 형편이 안되는 아이들의 건강을 챙기고 함께 놀아주며 상담해주던 코르차크는 1912년 아예 지인이 설립한 보호시설 '고아들의 집' 원장이 된다.이곳에서 그는 이전에 볼 수 없던 '아이들의 공화국'을 꾸린다.그는 훗날 쓴 책에서 "어린이는 비로소 인간이 되는 것이 아니라 이미 하나의 인간"이라고 선언했지만, 이때 이미 이런 철학을 실천하고 있었다.아이들은 그들만의 규칙과 법률 체계를 가졌고 부당하게 대우하는 교사나 괴롭히는 친구들을 '법정'에 세울 수도 있었다.코르차크는 어린이 법정이야말로 자신의 교육 방식을 지탱하는 근간이라고 생각했으며 어린이 '판사'들이 판결의 지침으로 삼을 '법전' 또한 직접 작성했다.그뿐만 아니라 최초로 전국 단위 어린이 신문 '작은 평론'을 창간했다.이 신문에 대한 반응은 폭발적이어서 단 몇 주 만에 전국에서 자신들의 생활과 고민을 담은 아이들 편지 수백 통이 날아들었다.코르차크의 사랑 속에서, 또 그가 세운 질서 속에서 거칠기만 하던 아이들이 직접 의회나 법원, 신문사를 운영하는 성숙한 시민으로 커갔다.그의 고아원과 교육법이 널리 명성을 떨치게 되면서 독일을 비롯한 여러 나라에서 그로부터 배우기 위해 고아원을 찾아오는 사람들이 줄을 이었다.그 사이 제1차 세계대전과 폴란드 독립으로 이어진 폴란드-소비에트 전쟁이 있었고 전시의 혼란과 궁핍이 모두의 삶을 힘겹게 했지만, 군의관 복무를 마치고 돌아온 코르차크의 '어린이 공화국'은 명맥을 이어갈 수 있었다.1930년대 중반에 그는 '노(老) 의사'라는 이름으로 라디오 프로그램을 진행하며 암울하던 시기 폴란드 청취자들에게 위로를 전하기도 했다.1930년대 전 유럽에서 반유대주의가 극심해지자 코르차크도 팔레스타인 이주를 고민했지만, 결국 아이들 곁을 지키기로 했다.그는 유대인들이 독자적인 국가를 팔레스타인에 세워야 한다고 주장하는 '시온주의'에 동조하지 않았다.지금 사는 국가에 동화해 국민으로서 의무를 다해야 한다는 생각이었다.그러나 그와 고아원 아이들의 운명은 1939년 나치 독일의 폴란드 침공으로 시작된 제2차 세계대전으로 비극적 반전을 겪는다.나치는 유대인들을 울타리 쳐진 격리구역, 즉 게토에 수용했고 코르차크의 고아원도 게토 안에 들어갔다.고아원 관계자들 사이에서는 전쟁통에 먹일 것이 없으니 혈육이 있는 아이들은 돌려보내야 한다는 목소리도 있었지만, 코르차크는 반대했다.자신의 품 안에서만 아이들의 인생이 온전할 수 있다는 것을 잘 알았기 때문이다.게토에서 탈출할 수 있도록 돕겠다는 제안도 뿌리쳤다.어떻게든 게토 안에서 아이들에게 먹일 식량과 생필품을 구하느라 이리 뛰고 저리 뛰던 코르차크의 일상은 1942년 8월 6일 이른 아침 요란한 호각을 불며 고아원에 들이닥친 독일 병사들이 "유대인들 다 나와"라고 소리치면서 종말을 맞게 된다.'최종적인 해결책'으로 유대인들을 죽음의 수용소로 보내 모조리 살해한다는 나치 당국의 결정이 내려진 터였다.코르차크는 자신과 아이들의 정확한 운명을 알 수 없었겠지만, 어쨌든 아이들이 동요하지 않도록 달래느라 애를 썼다.15분 정도의 말미를 얻은 코르차크는 192명의 아이에게 가장 깨끗한 옷을 입고 가장 좋아하는 장난감이나 책을 들고 모이게 했다.이어서 네 줄로 세운 아이들을 수용소행 기차가 기다리는 집결소까지 행진시켰다.큰아이들이 교대로 고아원 깃발을 들었고 코르차크는 한 손으로는 가장 어린아이를 안고 다른 손으로는 그보다는 나이 든 아이 손을 잡은 채 아이들과 함께 걸었다.게토 안 수많은 사람이 이들을 지켜봤다.훗날 이는 '천사들의 행진'으로 불리며 홀로코스트 비극을 상징하는 장면으로 남게 된다.그 후 코르차크와 아이들 소식을 아는 사람은 없다.그들의 목적지였던 트레블링카 수용소는 단 하룻밤의 잠자리도 허용하는 곳이 아니었다.아마도 '어린이 공화국'에서 사람다움을 깨우쳐 가던 아이들과 그 아이들의 친구이자 부모였던 코르차크는 도착 즉시 가스실로 향했을 것이다.작가이자 심리치료사, 입양 상담사였던 저자는 전쟁고아 문제에 관심을 갖고 한국, 베트남, 일본 히로시마 등의 전쟁고아 문제를 취재해 보도하기도 했다.이 책을 쓰기 위해 코르차크가 남긴 책과 일기, 편지, 신문·잡지 기사들을 꼼꼼히 분석하고 폴란드를 4차례, 이스라엘을 2차례 방문해 생전의 코르차크와 접촉한 지인들과 인터뷰했다.코르차크가 세상을 떠난 지 80여년, 이 책의 원서가 출간된 지 30여년이 지났지만, 아이들이 행복한 세상을 위해 인생을 바친 위대한 교육자의 이야기는 오늘을 사는 이들에게도 여전히 울림을 준다.저자는 "코르차크는 '위인의 삶은 전설과 같다.고되지만 아름답다'고 쓴 적이 있다.그의 삶이 그랬다" 고 그의 인생을 요약한다.홍한결 옮김. 620쪽, 2만7천원./연합뉴스