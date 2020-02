피부 색소 질환으로 전전긍긍 SOS!

자외선 차단제

미백 앰풀

마스크팩

[이진주 기자] 나이가 들수록 피부 곳곳 깊숙이 침투한 기미와 주근깨로 자신 없는 내 피부. 집 앞 편의점을 가더라도 푹 눌러쓴 모자와 얼굴 전체를 가리는 마스크는 필수가 되어버렸다. 그러나 여기서 더 관리하지 않으면 색소 질환이 더 늘어나고 짙어질 뿐 아니라 피부암까지 유발할 수 있다는 사실.색소 질환은 유전적 요인도 있지만 자외선이 가장 큰 원인이다. 특히 자외선 중 긴 파장의 UVA는 창문까지 통과하기 때문에 비단 햇빛이 강한 여름만이 아니라 사계절 모두 자외선에 노출되고 있는 셈이다. 이런 자외선으로부터 보호하기 위해 피부는 멜라닌 색소를 과다 분비하게 되는데 이 과정에서 바로 색소 침착이 진행되는 것.그러나 이런 잡티는 레이저 시술만이 답은 아니다. 이는 진피층보다 깊은 부위에 레이저가 침투하게 될 경우 착색이 호전되기보다 오히려 멜라닌 세포를 자극해 난치성 색소 질환이 심해질 수 있기 때문. 따라 노화를 늦추고 아름다운 민낯을 오래 유지하고 싶다면 생활 습관을 개선하고 꾸준한 관리가 필수다.색소 질환을 예방하기 위해서는 철저한 자외선 차단 관리가 답. 주근깨는 간단한 레이저 치료를 통해 어느 정도 개선이 가능하지만 기미는 완치가 어렵고 쉽게 재발할 수 있어 애초에 생길 틈을 주지 않아야 할 것. 따라서 선크림은 외출을 하지 않더라도 스킨케어 후 당연하게 바르는 습관을 들이자.자외선 차단지수가 최소 30 이상인 제품을 사용하고 외출하기 30분 전에 바르는 것이 좋다. 색소질환이 잘 일어나는 광대뼈 주위와 눈 밑 부분은 더 꼼꼼하게 발라줄 것. 또한 얇게 여러 번 덧바를수록 차단력이 높아지고 지워질 경우를 대비해 메이크업 후 2~3시간마다 다시 발라주는 것이 효과적이다.SPF 50의 강력한 자외선 차단 효과와 워터배리어 테크놀로지로 물과 땀에 강한 아웃도어용 자외선 차단 제품. 가볍고 촉촉한 워터 베이스 제형으로 산뜻한 흡수는 물론 보송한 마무리감을 선사한다. 또한 일반 클렌징 폼과 비누로도 쉽게 지워져 편리하다.색소침착은 물론 피부 건강에 가장 좋은 비타민은 단연 C. 이는 강력한 항산화 작용으로 멜라닌 색소 생성을 억제해 깨끗한 피부 유지가 가능하고 면역력을 높여준다. 따라 비타민 C가 풍부한 딸기, 토마토, 오이 등의 섭취로 평소 식단의 밸런스를 맞춰주는 것이 좋을 터.그러나 과일과 채소 섭취는 개선 효과를 보기까지 얼마나 걸릴지도 모를뿐더러 눈에 띌 만큼의 효과를 가져올 지도 미지수. 그렇기 때문에 음식 섭취와 함께 직접적으로 피부에 비타민 C 성분 제품을 발라주는 것이 단시간 큰 효과를 볼 수 있는 방법이다. 이는 바로 다음 제품을 덧바르지 않고 10분 정도 충분히 흡수시켜줄 것.영국산 순도 99% 비타민 C로 피부 착색과 잡티를 개선하고 피부 탄력까지 올려주는 앰플로 세라마이드, 히알루론산 성분이 함유되어 보습 케어에도 탁월하다. 또한 인지질 구조의 캡슐로 안정화한 비타씨 리포솜이 유효성분을 효과적으로 피부에 전달하며 피부 친화성분을 더해 민감한 피부도 순한 사용이 가능하다.색소침착으로 얼룩덜룩하고 칙칙해진 피부를 환하게 밝혀주기 위해서는 브라이트닝 효과가 뛰어난 팩으로 관리해주면 좋다. 마음 같아서는 효과 좋다는 천연 팩을 하고 싶지만 만들 여유가 자주 있지는 않을 터. 그러나 우수한 천연 성분의 팩들이 시중에 판매되고 있으니 안심해도 된다.특히 레몬 팩, 라이스 팩, 알로에 팩은 화이트닝의 대명사로 꼽히는데. 레몬 팩은 구연산과 비타민 C가 함유되어 생기 잃은 피부에 활력을 부여하고, 라이스 팩은 쌀 추출물로 색소 침착을 회복시키고 노화 방지에 도움을 주는 비타민 E가 함유되어 있다. 또한 알로에 팩은 천연 항암 물질 성분이 포함되어 암 전이를 억제하고 비타민 C를 포함해 자외선을 차단하는 효과가 있다.비타민 A, C, D 등 약 300여 가지 성분의 알로에베라잎수가 함유되어 피부 수분 공급과 보습력 유지는 물론 피부 진정에 도움을 주는 시트 팩. 또한 주름 개선과 피부 미백 효과를 지닌 2중 기능성 제품으로 고급스러운 펄프 시트에 넉넉한 양의 에센스가 특징이다. 아이스플랜트캘러스 추출물과 해파리 추출물, 다시마 추출물이 더해져 피부 속 독소를 제거해 화사하고 건강한 피부로 가꿔준다. (사진출처: bnt DB, 프리메라, 미샤, 물빛미)bnt뉴스 기사제보 beauty@bntnews.co.kr