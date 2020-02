에이티즈, 서울 콘서트 성료…아레나 월드투어 포문

보이그룹 에이티즈가 서울 콘서트를 시작으로 올해 '아레나 월드투어'의 막을 열었다.소속사 KQ엔터테인먼트는 에이티즈가 지난 8∼9일 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 '에이티즈 월드투어 더 펠로십: 맵 더 트레저'(ATEEZ World Tour The Fellowship: Map The Treasure) 첫 콘서트를 성공적으로 마쳤다고 10일 밝혔다.이들은 이날 공연에서 '세이 마이 네임'(Say My Name), '해적왕', '할라 할라'(HALA HALA), '원더랜드'(WONDERLAND) 등 대표곡 무대로 국내 팬과 만났다.에이티즈는 이후 마드리드, 파리, 런던 등 유럽 도시와 일본 오사카와 도쿄, 미국 뉴욕, 시카고, 애틀랜타 등지에서 4월까지 투어를 이어갈 예정이다.로스앤젤레스(LA), 뉴욕, 댈러스, 마드리드, 암스테르담, 모스크바 6개 도시에서는 지난달에 입장권이 모두 팔렸다.소속사는 이번 아레나 투어에 관객 10만여명이 찾을 것으로 예상한다.데뷔한 지 이제 막 1년 4개월에 접어든 신인 그룹으로는 이례적인 성과로, 해외 시장에서 에이티즈의 빠른 성장세가 엿보인다./연합뉴스