‘배캠’ BBC 특별 생방송에 앤-마리 출연...”韓 사랑 보답할 기회”

[연예팀] 배철수가 BBC에서 앤-마리를 만난다.금일(5일) MBC FM4U ‘배철수의 음악캠프(이하 배캠)’ 측은 “가수 앤-마리가 영국 런던에서 펼쳐지는 ‘배캠’ 30주년 기념방송 ‘Live at the BBC’ 특별 생방송에 전격 출연한다”고 소식을 전했다.7일 새 싱글 ‘Birthday’로 컴백을 예고한 앤-마리는 대표곡 ‘2002’로 지난해 가요와 팝을 통틀어 스트리밍 1위를 기록하며 가온차트 집계 사상 최초로 팝으로 연간 차트 1위에 등극하는 이변을 낳은 영국 팝 스타다.17일부터 21일까지 5일간 진행되는 ‘배캠’의 30주년 프로젝트 ‘Live at the BBC’는 비틀즈, 데이비드 보위, 레드 제플린, 라디오헤드, 오아시스, 아델, 콜드플레이를 비롯한 무수한 브릿 팝 가수들이 출연하여 라이브 공연을 선보였던 BBC 마이다 베일(Maida Vale) 스튜디오에서 진행된다.‘배캠’ 제작진은 30주년을 기념해 기획한 BBC에서의 특별한 시간에 앤-마리가 함께 해주길 요청했고, 앤-마리 역시 ‘한국 팬들에게 받은 사랑에 보답할 수 있는 기회라 영광’이라며 바쁜 일정을 쪼개 특별 생방송 첫날 출연을 수락했다는 전언.또한, 현지 시간으로 이른 아침 방송에도 불구하고 본인의 대표곡을 라이브로 들려주겠다는 의지를 밝혀 ‘역시 앤-마리!’라는 감탄을 자아내기도.한편, MBC FM4U ‘배철수의 음악캠프’는 30년째 진행 중이다. 매일 오후 6시부터 8시까지 방송.(사진제공: MBC, 워너뮤직코리아)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr