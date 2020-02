[연예팀] 젝스키스가 라디오 방송에 출연해 ‘ALL FOR YOU’를 알린다.젝스키스는 금일(3일) 방송되는 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’와 MBC 표준FM ‘산들의 별이 빛나는 밤에’에 출연한다.은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버 재편 후 첫 활동에 나선 젝스키스는 새 앨범 ‘ALL FOR YOU’ 제작 뒷이야기 등을 전할 예정이다.오랜 시간 함께한 만큼 끈끈한 팀워크와 재치 있는 입담이 기대된다.한편, 새 앨범 발매를 기념해 오픈한 팝업 카페 ‘옐로우 카페’는 9일까지 운영된다. 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’ 뮤비 촬영장을 본뜬 공간 등 볼거리가 다양하다.새 앨범에는 ‘ALL FOR YOU’를 포함해 ‘꿈(DREAM)’ ‘의미 없어(MEANINGLESS)’ ‘제자리(ROUND & ROUND)’ ‘하늘을 걸어(WALKING IN THE SKY)’ 등 총 5곡이 수록됐다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr