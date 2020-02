에이핑크, “모든 순간이 여러분”...여섯 번째 단콘도 완벽히 성공

[연예팀] 에이핑크가 6번째 단독 콘서트를 성료했다.1일과 2일 양일간 에이핑크는 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 ‘Welcome to PINK WORLD’를 열고 5천여 팬을 만났다.쏟아지는 관객들의 환호 아래 오랜만에 완전체로 모인 에이핑크 멤버들은 ‘Everybody Ready?’ ‘Drummer boy’ ‘Mr. Chu’ 무대까지 퍼레이드를 연상시키는 퍼포먼스로 화려한 ‘핑크 월드’로의 초대를 알렸다.인사를 건넨 멤버들은 “이렇게 새해 초 마다 팬들과 함께해서 행복하다”며, “콘셉트를 ‘놀이공원’으로 꾸며봤다. 행복한 시간 보내다 가셨으면 좋겠다”고 했다.이날 에이핑크는 지난 9년간 에이핑크가 선보여온 대표 히트곡을 포함, 총 26곡으로 공연을 풍성하게 꾸렸다.솔로 무대는 특별함을 더했다. 하영은 청하 ‘벌써 12시’, 초롱은 비 ‘나쁜 남자’로 퍼포먼스를 꾸며 성숙한 카리스마를 뽐냈으며, 은지는 ‘위대한 쇼맨’의 OST인 ‘Never Enough’로 풍성한 성량이 돋보이는 무대를 꾸몄다. 나은은 Pussycat Dolls의 ‘Buttons’, 남주는 보아의 ‘Girls On Top’, 보미는 이효리의 ‘Chitty Chitty Bang Bang’과 Billie Eilish의 ‘bad guy’로 평소에 볼 수 없던 색다른 매력을 선사했다.유닛 무대에서는 초롱, 은지, 남주가 ‘Be My Self’, 보미, 나은, 하영이 ‘Love Is Blind’ 미공개곡을 선보여 분위기를 뜨겁게 달궜다.공연 막바지 멤버들은 “저희가 10년이 다 돼가는데 모든 순간이 여러분이었다”며, “콘서트 이후에도 좋은 소식 많이 있으니 조금만 기다려달라”고 전했다.한편, 국내에서만 6번째 단독 콘서트를 성료하며 10년 차 K팝 대표 걸그룹의 막강한 저력을 다시 한번 과시한 에이핑크는 서울에 이어 3월 홍콩에서 공연의 열기를 이어간다.(사진제공: 플레이엠엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr