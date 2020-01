그룹 슈퍼주니어가 일본에서 발매한 새 앨범이 오리콘 차트 정상에 올랐다.소속사 레이블SJ는 지난 29일 발매된 슈퍼주니어 일본어 미니앨범 '아이 싱크 유'(I THINK YOU)가 오리콘 데일리 앨범 차트에서 1위를 기록했다고 30일 밝혔다.지난해 10월 한국에서 발표한 정규 9집 '타임슬립'(Time_Slip) 수록곡 '아이 싱크 아이'(I Think I) 일본어 버전이 타이틀곡이다.이외에 일본어 신곡 '플라이 투 더 문'(Fly to the Moon), '스포트라이트'(Spotlight) 등 총 5곡이 담겼다.슈퍼주니어는 지난 28일에도 정규 9집 리패키지 앨범 '타임리스'로 전 세계 26개 지역에서 아이튠즈 톱 앨범 차트 정상을 휩쓴 바 있다.이들은 다음 달부터 일본 오사카, 후쿠오카, 사이타마 등지에서 단독 콘서트를 열 예정이다./연합뉴스