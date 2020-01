[방송소식] 찬열-펀치, '낭만닥터 김사부2' OST 참여 外

▲ 그룹 엑소(EXO) 찬열과 펀치가 참여한 SBS TV 월화드라마 '낭만닥터 김사부2' 오리지널사운드트랙(OST) '고 어웨이 고 어웨이'(Go away go away)가 20일 공개된다.이 노래는 김사부(한석규 분)의 감정을 담아낸 곡으로, 메인테마의 기타 사운드와 찬열, 펀치의 음색이 어우러지는 게 특징이다.이들은 2016년 드라마 '도깨비' OST '스테이 위드 미'(Stay With Me)로도 호흡을 맞췄다.'고 어웨이 고 어웨이'는 이날 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 들어본다.▲ 배우 유다인이 tvN 단막극 '이의 있습니다' 주연으로 출연한다.유다인 소속사 프레인TPC에 따르면 tvN의 단막극 시리즈 '드라마 스테이지 2020' 9번째 작품인 이 드라마는 전직 치위생사인 임산부가 떼인 3주치 월급을 받으려고 소송 투쟁을 벌이는 이야기다.유다인은 조직에 군말 없이 순응하던 인물이었으나 월급을 받아내기 위해 조금씩 변화를 맞이하는 주인공 '안해선' 역을 맡았다.오는 24일 오전 0시 30분 방송.▲ 가수 겸 배우 옹성우가 지난 18일 태국 방콕 썬더 돔에서 진행한 팬미팅을 성황리에 마무리했다고 소속사 판타지오가 밝혔다.4천500석이 매진된 이번 팬미팅에서 옹성우는 노래 춤, 토크 등 태국 현지 팬들과 소통하며 행사를 마쳤다.옹성우는 다음 달 대만 팬미팅을 앞두고 있으며 JTBC 예능 '트래블러-아르헨티나'에 출연한다.▲ SBS미디어넷의 신규 채널 SBS FiL(에스비에스필)은 이본이 '음악감상실 콩다방' MC로 나선다고 밝혔다.'음악감상실 콩다방'은 1990∼2000년대 가요를 들으며 그 시절의 추억을 떠올리는 레트로 음악 프로그램이다.다음 달 12일 오후 8시 방송./연합뉴스