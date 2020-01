'차세대열전 2019' 신진작가 49인 창작품 첫선

1월29일~3월3일 연극·무용·전통예술·음악 등 19개 작품 공연신진 예술가를 지원하는 '한국예술창작아카데미가 지난해 선정한 신진 작가들의 창작품을 처음 선보이는 '차세대 열전 2019!'가 오는 29일부터 3월3일까지 열린다.지난해 선정된 차세대 예술가는 총 49명으로 공연예술(연극·무용·전통예술·음악) 19명, 문학(시·소설) 8명, 시각예술(작가·큐레이터) 7명, 기획(aPD) 7명, 무대예술 분야 8명이다.이 중 공연예술 분야에서 뽑힌 연극 6명(고정민·김지현·진실·김미현·신진호·우종희), 무용 6명(권예진·김건중·김성현·박명훈·송송희·정다슬), 전통예술 3명(이승우·정원기·주정현), 음악 4명(김은성·박지혜·유형재·한혜신)의 19개 작품이 이번에 무대에 오른다.먼저 오는 29일부터 2월 16일까지 '다용도 접이식 가족'(진실 작), '더플백'(김지현 작), '환상회향(還相廻向)-우리만의 행복을 찾아서'(고정민 작), '우주에 가고 싶어 했었으니까'(신진호 연출), '반공간건축술'(김미현 연출), '버닝필드'(우종희 연출) 6편 연극을 서울 대학로 아르코예술극장과 대학로예술극장에서 만난다.이어 '원래 다 원래'(김건중 안무), 'WAVEWAVEWAVE'(박명훈 안무), 'And inside there is nothing but a heart'(권예진 안무), '자연스럽게'(송송희 안무), 'borderline'(김성현 안무), '인용무 - 움직임들의 움직임'(정다슬 안무) 6편 무용 공연이 2월 8일부터 16일까지 아르코예술극장에서 펼쳐진다.1월 29일부터 2월 12일까지 대학로예술극장에서는 '연습 - Exercise'(주정현 제작), '고독한 씻김'(이승우 작·연출), '정화淨化X무악巫樂'(정원기 작곡) 3편의 전통예술 공연을 선보인다.끝으로 2월 1일부터 3월 3일까지 대학로예술극장에서 '리차드 3세 "미친왕 이야기"'(한혜신 작곡), 예술의전당에서 '그랭이' '내심으로(Im Innersten for Ensemble)'(김은성 작곡), 'Conflict is inevitable' 'The vigilance'(유형재 작곡), '운영전'(박지혜 작곡) 4인의 음악 공연을 진행한다.한국문화예술위원회가 주관하는 한국예술창작아카데미는 연극, 무용, 음악, 문학, 기획, 무대예술 등 각 분야 35세 이하 유망 예술가들을 선발해 1년간 창작 소재 개발부터 작품 완성에 이르기까지 폭넓게 지원하는 사업으로 2016년 시작됐다.공연 티켓은 아르코·대학로예술극장(theater.arko.or.kr)과 예술의전당(www.sac.or.kr)에서 예매한다.자세한 문의는 한국예술창작아카데미(☎ 02-760-4567·)로 하면 된다./연합뉴스