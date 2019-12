에이티즈, 다음 달 6일 컴백…'트레저' 잇는 신보

보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 미니앨범을 내놓는다.소속사 KQ엔터테인먼트는 에이티즈가 내년 1월 6일 미니앨범 '트레저 에필로그: 액션 투 앤서'(TREASURE EPILOGUE : Action To Answer)를 발매한다고 26일 밝혔다.이번 앨범은 이들이 지난 1년간 발표한 '트레저' 시리즈 연장선에 있는 앨범이다.지난해 10월 '트레저 에피소드1: 올 투 제로'(TREASURE EP 1 : All To Zero)로 데뷔한 에이티즈는 이후 에피소드 2·3 등 총 5장 '트레저' 앨범을 발매한 바 있다.이 앨범들로 빌보드 월드 앨범 차트에 이름을 올리는 성과를 내면서 최근 '2019 엠넷 아시안 뮤직 어워즈'(2019 MAMA)의 '월드와이드 팬즈 초이스'(Worldwide Fan's Choice) 부문 상을 받았다.지난 7월에는 미국 소니뮤직 산하 레이블 RCA 레코드와 음반 계약을 하기도 했다.에이티즈는 내년 2월 8∼9일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트를 연 뒤 파리, 런던, 모스크바, 오사카, 도쿄, 시카고, 로스앤젤레스 등지에서 월드투어를 할 예정이다./연합뉴스