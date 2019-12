부산시립미술관은 27일 오후 4시부터 미술관 로비에서 송년 콘서트를 연다고 24일 밝혔다.이번 콘서트에서는 김정곤 재즈그룹이 미술과 재즈가 만나는 재즈아트 콜라보레이션을 선보인다.김정곤재즈그룹은 지난해 10월 열린 부산시립미술관 공연에서 호평을 받은 바 있다.이번 공연에서는 김정곤 교수가 천재 아티스트들을 위해 만든 자작곡을 선보인다.화가 이중섭 예술세계를 그린 공연과 미디어아티스트 백남준 삶과 사랑을 표현한 지니어스 랩소디(Genius Rhapsody)를 들려준다.현재 기획전시로 열리고 있는 설치미술가 시오타 치하루 작품을 위한 '송 포 마이 라스트 모먼트'(Song for My Last Moment)를 연주한다.이 밖에 겨울과 연말을 노래하는 명곡을 선사한다.콘서트가 열리는 27일은 부산시립미술관의 올해 마지막 문화롭데이다.문화롭데이에는 미술관 본관과 이우환 공간을 무료로 관람할 수 있다./연합뉴스