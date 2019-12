소유, 오디션 때 부른 '길에서' 다시 부른다… 적재와 협업

가수 소유(본명 강지현·27)가 11년 전 소속사 오디션 때 부른 노래 '길에서'를 다시 불러 음원으로 발표한다.카카오엠은 소유가 싱어송라이터 적재와 협업한 리메이크 곡 '길에서'를 23일 오후 6시에 발매한다고 이날 밝혔다.유명 아티스트들이 데뷔 전 부른 오디션 곡을 재해석해 발표하는 음원 프로젝트 '엑스-마스 프로젝트'(X-MAS 프로젝트) 일환으로, 소유와 적재가 이 프로젝트의 첫 주자다.적재는 이 노래 편곡과 피처링을 맡았다.가수 나비가 2008년 내놓은 '길에서'는 소유가 같은 해 스타쉽엔터테인먼트 오디션을 볼 때 부른 곡이다.유튜브에 올라온 당시 영상은 조회수 170만회를 돌파할 정도로 큰 화제를 낳았다.2010년 씨스타로 데뷔한 소유는 '러빙유', '쏘쿨', '나혼자', '기브 잇 투 미'(Give It To Me) 등 숱한 히트곡을 남겼다.'오피셜리 미싱 유, 투'(Officially Missing You, Too), '썸', '아이 미스 유'(I Miss You) 등 듀엣·솔로곡도 잇달아 음원 차트를 휩쓸면서 '음원퀸'이라는 별명이 생겼다./연합뉴스