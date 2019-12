[문화소식] 남산국악당 '젊은국악 단장 쇼케이스'

▲ 서울남산국악당은 오는 18일 서울 충무로 국악당 내 크라운해태홀에서 '젊은국악 단장 쇼케이스'를 진행한다.'젊은국악 단장'은 서울시와 제과전문그룹 크라운해태 간 체결된 '남산국악당 활성화를 위한 업무 협약'에 따라 추진되는 서울남산국악당의 청년 국악 지원 사업이다.해금연주자 나무령, 연극 연출가 남우찬, 가야금연주자 박선주 등 6명이 각자 만든 창작 콘텐츠를 공연한다.▲ 롯데콘서트홀 송년·제야 음악회가 오는 30~31일 열린다.최수열 지휘로 디토 오케스트라가 연주하며 소프라노 임선혜, 바이올리니스트 김봄소리, 오르가니스트 최규미가 출연한다.진행은 뮤지컬 배우 카이가 맡는다.김봄소리는 비에니아프스키 바이올린 협주곡 2번을 연주하고, 소프라노 임선혜는 헨델의 오페라 '리날도' 중 '울게 하소서' 등을 부른다.관람료 4만~9만원.▲ 세종문화회관은 내년 1월 12일까지 중앙계단에 높이 8m 규모의 조형물 'Hug 베어'를 설치한다고 16일 밝혔다.이 작품을 만든 임지빈 작가는 전 세계를 돌아다니며 도시의 랜드마크부터 인적이 없는 숲속까지 다양한 장소에 풍선으로 만든 베어브릭을 설치하는 작업을 하고 있다.▲ 국내에서 활동 중인 독일 출신 방송인 다니엘 린데만과 중국 베이징 중앙 음악원 교수인 첼리스트 임희영이 녹음한 디지털음원이 17일 공개된다.공개되는 음원은 에릭 사티의 '나는 당신을 원해요'와 플래터스의 올드 팝송 '스모크 겟츠 인 유어 아이스'(Smoke gets in your eyes)다.이 가운데 플래터스의 곡은 린데만이 직접 편곡했다./연합뉴스