한 작품 사용한 실 길이만 280㎞…시오타 치하루 설치미술전

실의 작가…설치미술·드로잉·사진 등 110점 전시"남편 고향 부산서 전시 뜻깊어…한일관계 악화 때 조마조마"일본 도쿄 모리미술관에서 66만명의 관람객을 불러모은 설치미술 작가 시오타 치하루 전시회가 부산을 찾는다.'실의 작가'로 불리기도 하는 시오타 치하루의 이번 전시에서는 한 작품에서만 무려 280여㎞에 이르는 붉은 실을 사용한 대작을 선보인다.부산시립미술관은 도쿄 모리미술관과 공동으로 17일부터 내년 4월 19일까지 2층 전시실에서 '시오타 치하루 : 영혼의 떨림'전을 연다고 16일 밝혔다.국내 비엔날레에 그의 작품이 소개되기는 했지만, 대규모 개인 기획전시가 열리기는 이번이 처음이다.이번 전시에는 1990년대 작품에서부터 최근작까지 110점이 선보인다.그의 대표작이라 할 수 있는 실을 소재로 한 대형 설치작품을 비롯해 드로잉, 사진 등 작가의 25년 행적을 고스란히 볼 수 있다.이번 전시의 백미할 수 있는 작품은 '불확실한 여정'(Uncertain Journey)이다.전시실에 들어서면 우선 붉은 색상이 관객을 압도한다.배에서 붉은 실들이 솟구치며 천정과 벽면 등 전시 공간 전체를 가득 메우고 있다.이 작품에서 사용한 실의 양은 길이로 무려 280㎞ 이상에 이른다.올해 6월 20일부터 10월 27일까지 열린 도쿄 모리미술관 전시에서 사용한 실 280㎞보다도 더 많이 사용했다고 작가는 설명했다.작품에서 실은 혈관, 운명, 관계를 의미한다.서로 얽혀 있지만 공간 안으로 들어서면 고요함과 정적이 흐른다.앙상한 뼈대만 있는 배는 금방이라도 전복될 듯 보인다.어디로 갈지 방향을 잡지 못한 배는 불안감을 뜻한다.우리 사회가 안고 있는 난민, 이민, 망명 등 위기를 연상시킨다.그러나 작가는 이러한 문제에 직접 답하거나 행동하는 것은 아니다.항해의 불확실성을 실로 보여주고 배는 희망으로 향하는 긍정적 상징으로 표현했다고 작가는 설명한다.작품 '부재속의 존재'에서는 검은 실을 사용했다.화재로 타다만 피아노와 수많은 의자를 소재로 사용했다.작가는 실제 옆집 화재 때 마당에 꺼내놓은 새까맣게 탄 피아노에서 소리가 나는 듯한 느낌을 받고 이 작품을 구상했다고 한다.이 작품에서 사용한 실도 200㎞에 달한다.실을 이용한 이들 작품 외 일본에서 전시 때 큰 관심을 불러일으킨 '피부의 기억'(Memory of Skin), 암 투병 당시 몸의 토막토막이 흩어지는 느낌의 기억을 담은 '내 몸 밖'(Out of My Body), 흰 드레스와 검은 실, 거울의 조합으로 만들어진 '공간과 시간의 반영'(Reflection of Space Time) 등 여러 화제작이 전시된다.사진과 드로잉, 퍼포먼스 기록영상 등도 볼 수 있다.이번 전시에 앞서 도쿄 모리미술관에서 6월부터 4개월 동안 열린 전시에는 모리미술관 역사상 두 번째로 많은 66만명의 관람객이 찾았다.시오타 치하루는 일본 오사카 출생이다.부산 출신 배우자와 함께 현재 독일 베를린을 베이스로 세계 무대에서 활동하고 있다.그녀는 유년기 가족의 묘에서 느낀 죽음에 대한 두려움, 두 번의 암 투병에서 체험한 삶과 죽음의 경계 등과 같은 감정을 작품 속에 담아낸다.공간 전체에 빨간색 또는 검은색 실을 엮어 인간의 혈관 또는 거미줄처럼 펼친 설치작품은 작가의 대표적인 시리즈로 평가받는다.시오타 치하루 씨는 16일 연 기자간담회에서 "남편의 고향 부산에서 꼭 전시를 열고 싶었다"며 "작품 준비 중에 한일 관계가 악화해 조마조마 걱정을 많이 했지만 전시를 열 수 있어 매우 기쁘다"고 말했다.정종효 부산시립미술관 학예연구실장은 "이번 전시는 일본에서 66만명의 관람객을 끌어들일 정도로 전문성과 대중성을 갖춘 전시"라며 "이번 전시를 계기로 부산시립미술관의 향후 전시 방향, 정체성을 가늠해 보는 데도 활용할 방침"이라고 말했다./연합뉴스