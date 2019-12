유키 구라모토, 미니 앨범 '로맨틱 윈터' 발매

유키 구라모토가 스페셜 미니 앨범 '로맨틱 윈터'(Romantic Winter)를 12일 정오 음원사이트를 통해 공개한다고 크레디아가 이날 밝혔다.애니메이션 피노키오 수록곡 '웬 유 위시 어폰 어 스타'(When you wish upon a star)와 크리스마스 캐럴 '해브 유어셀프 어 메리 리틀 크리스마스'(Have Yourself a Merry Little Christmas) 등 8곡이 공개된다.이 곡들은 오는 19일 음반으로도 발매된다.이번 앨범은 '유키 구라모토와 친구들' 공연 10주년을 기념해 제작됐다.유키 구라모토는 지난 2009년부터 매년 크리스마스 시즌을 맞아 내한공연을 이어왔다.'유키 구라모토와 친구들' 공연은 올해도 진행한다.오는 22일 서울 예술의전당, 24일 서울 롯데콘서트홀에서 열리며 바이올리니스트 장유진, 피아니스트 한지호가 함께한다./연합뉴스