[방송소식] SBS 연예대상 28일 개최 外

▲ SBS TV는 오는 28일 'SBS 연예대상'을 개최한다고 10일 밝혔다.MC로는 아나운서 김성주와 조정식, 개그우먼 박나래가 나서며 '뉴트로'(새로운 레트로) 콘셉트로 과거 SBS 인기 예능들을 살펴본다.올해 SBS 예능은 신규 프로그램이 대거 쏟아지는 상황에서도 '동상이몽2-너는 내 운명', '불타는 청춘', '백종원의 골목식당', '미운우리새끼' 등 대다수 프로그램이 꾸준히 동시간대 1위를 차지했다.▲ MBC TV는 유튜브 '14F'가 론칭 1년 5개월 만에 구독자 30만명 돌파를 앞뒀다고 밝혔다.'14F'는 젊은 세대를 겨냥한 모바일 중심 플랫폼답게 오피스라이프, 헬스&뷰티, 환경, 레거시(전통 뉴스 소재), 성(性) 등 총 14개 주제의 이슈를 담는다.▲ 원조 '하이틴 스타' 유경아가 10일 SBS TV 예능 '불타는 청춘'에서 프로그램에 합류하게 된 계기를 고백한다.그는 이날 방송에서 이혼 사실과 암 투병 과정 등을 얘기할 예정이다.그는 특히 특히 딸을 혼자 키우고 있는 김민우와 '사춘기 자녀'에 대해 깊은 대화를 나눴다.오늘 밤 11시 10분 방송.▲ 데뷔 10주년을 맞아 재결합한 걸그룹 레인보우가 오는 17일 JTBC '아이돌룸'에 '완전체'로 출연한다.레인보우는 지난달 데뷔 10주년을 맞아 3년 만에 재결합했으며 리더 김재경 사비로 스페셜 앨범을 제작하고 앨범 수익금은 전액 기부했다.방송에서는 레인보우의 히트곡 '에이'(A) '마하' '텔 미 텔 미'(Tell Me Tell Me) 등의 메들리 댄스를 본다./연합뉴스