[bnt포토] 'LBMA 베스트브랜드시상식' 호텔관광 경영 부문 대상, 풀문호텔 조보현 회장

[코타키나발루(말레이시아)=김강유 기자] ‘제8회 럭셔리브랜드 키즈모델어워즈 글로벌 패션위크’(주최/주관 LBMA STAR)가 12월1일부터 6일까지 말레이시아 코타키나발루 일대에서 진행됐다.

6일 오후 열린 ‘제8회 럭셔리브랜드 키즈모델어워즈’ 베스트브랜드 시상식에서 풀문호텔 조보현 회장이 베스트브랜드 호텔관광 경영 부문 대상을 수상했다.

한편 ‘제8회 럭셔리브랜드 키즈모델어워즈’ 최종 수상자는 다음과 같다.
< 월드파이널 본상 >
▲시니어 키즈모델 부문 파이널 위너: 김민서(한국)
▲주니어 키즈모델 부문 파이널 위너: Piyarat Ratwongwiroon(태국)
▲탤런트키즈 부문 파이널 위너: 곽승연(한국)
▲시니어 키즈모델 부문 1st 러너업: Princess Mina Fukaya(필리핀)
▲시니어 키즈모델 부문 2nd 러너업: 최우나(한국)
▲시니어 키즈모델 부문 3rd 러너업: Viktoriia Shchennikova(러시아)
▲주니어 키즈모델 부문 1st 러너업: Niyapan Rojpiya-Udom(태국)
▲주니어 키즈모델 부문 2nd 러너업: 양서윤(한국)
▲주니어 키즈모델 부문 3rd 러너업: rincess Keira Del Rosario(필리핀)
▲탤런트키즈 부문 1st 러너업: 이샤넬(한국)
▲탤런트키즈 부문 2nd 러너업: Francesca Ellyza Ilagan(필리핀)
▲탤런트키즈 부문 3rd 러너업: 송민규(중국)
< 특별상 >
▲아츠아크 브랜드 광고모델상: 최민정(한국), 곽승연(한국), 이샤넬(한국)
▲골드러쉬 브랜드 홍보대사: 김세린(한국)
▲제피루스 리조트 홍보대사: 양민서(한국)
▲풀문호텔 광고모델 특별상: 양서윤(한국)
▲아인스월드 광고모델 특별상: 최민정(한국)
▲라이징스타상: 장은채(한국)
▲탤런트 뉴스타상: Niyapan Rojpiya-Udom(태국)
▲올해의 광고모델 스타상: 신아린(한국)
▲아역배우 스타상: Edilmae Zein Palmera(필리핀)
▲뷰티스타상: 양민서(한국)
▲패셔니스타상: Francesca Ellyza Ilagan(필리핀)
▲LBMA 포토제닉 스타상: Viktoriia Shchennikova(러시아)
▲올해의 베스트드레서상: Princess Mina Fukaya(필리핀)
▲IMA-국제모델협회 스타모델상: Princess Keira Del Rosario(필리핀)
▲LBMA STAR 코타키나발루 홍보대사: 김태양(한국)
▲톱모델상: Edilmae Zein Palmera(필리핀)
< 베스트브랜드 시상식 >
▲베스트브랜드 문화관광 혁신 부문 브랜드 대상: 김성기 가평군수
▲대한민국 베스트브랜드 문화교류 부문 대상: DATUK CHRISTINA LIEW CHIN JIN
▲베스트브랜드 작곡가 아티스트 부문 대상: LBMA STAR 코타키나발루 브랜치오피스 이주호 대표
▲베스트브랜드 호텔관광 경영 부문 대상: 풀문호텔 조보현 회장
▲베스트브랜드 유튜브 크리에이터 부문 대상: 키즈모델 신아린
▲베스트브랜드 인테리어 가구 부문: 아츠아크 문종훈 대표
▲베스트브랜드 영재 발굴 부문 대상: 엘스타 최민정
▲베스트브랜드 K-POP 엔터테인먼트 부문: 인터비디 신현우 대표
▲베스트브랜드 해외 포토그래퍼 부문 대상: Nadims Photography
▲베스트브랜드 한류록밴드스타 부문 대상: 플라워 고유진
< LBMA STAR 시상식 >
▲봉사상: 슈
▲EDM 뮤지션 라이징스타상: 배드보스크루
▲K-POP 아시아스타상: 디아이피엠엑스(DIP MX)
▲K-POP 루키스타상: 클럽소울
▲뷰티인플루언서 스타상: 양쥐언니

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