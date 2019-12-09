[bnt포토] 'LBMA 키즈모델어워즈 2019' 심사위원장 위촉받는 SM C&C 김진욱 프로듀서

6일 오후 열린 ‘제8회 럭셔리브랜드 키즈모델어워즈’에서 SM C&C 김진욱 프로듀서가 심사위원장으로 위촉받고 있다.
한편 ‘제8회 럭셔리브랜드 키즈모델어워즈’ 최종 수상자는 다음과 같다.
< 월드파이널 본상 >
▲시니어 키즈모델 부문 파이널 위너: 김민서(한국)
▲주니어 키즈모델 부문 파이널 위너: Piyarat Ratwongwiroon(태국)
▲탤런트키즈 부문 파이널 위너: 곽승연(한국)
▲시니어 키즈모델 부문 1st 러너업: Princess Mina Fukaya(필리핀)
▲시니어 키즈모델 부문 2nd 러너업: 최우나(한국)
▲시니어 키즈모델 부문 3rd 러너업: Viktoriia Shchennikova(러시아)
▲주니어 키즈모델 부문 1st 러너업: Niyapan Rojpiya-Udom(태국)
▲주니어 키즈모델 부문 2nd 러너업: 양서윤(한국)
▲주니어 키즈모델 부문 3rd 러너업: rincess Keira Del Rosario(필리핀)
▲탤런트키즈 부문 1st 러너업: 이샤넬(한국)
▲탤런트키즈 부문 2nd 러너업: Francesca Ellyza Ilagan(필리핀)
▲탤런트키즈 부문 3rd 러너업: 송민규(중국)
< 특별상 >
▲아츠아크 브랜드 광고모델상: 최민정(한국), 곽승연(한국), 이샤넬(한국)
▲골드러쉬 브랜드 홍보대사: 김세린(한국)
▲제피루스 리조트 홍보대사: 양민서(한국)
▲풀문호텔 광고모델 특별상: 양서윤(한국)
▲아인스월드 광고모델 특별상: 최민정(한국)
▲라이징스타상: 장은채(한국)
▲탤런트 뉴스타상: Niyapan Rojpiya-Udom(태국)
▲올해의 광고모델 스타상: 신아린(한국)
▲아역배우 스타상: Edilmae Zein Palmera(필리핀)
▲뷰티스타상: 양민서(한국)
▲패셔니스타상: Francesca Ellyza Ilagan(필리핀)
▲LBMA 포토제닉 스타상: Viktoriia Shchennikova(러시아)
▲올해의 베스트드레서상: Princess Mina Fukaya(필리핀)
▲IMA-국제모델협회 스타모델상: Princess Keira Del Rosario(필리핀)
▲LBMA STAR 코타키나발루 홍보대사: 김태양(한국)
▲톱모델상: Edilmae Zein Palmera(필리핀)
< 베스트브랜드 시상식 >
▲베스트브랜드 문화관광 혁신 부문 브랜드 대상: 김성기 가평군수
▲대한민국 베스트브랜드 문화교류 부문 대상: DATUK CHRISTINA LIEW CHIN JIN
▲베스트브랜드 작곡가 아티스트 부문 대상: LBMA STAR 코타키나발루 브랜치오피스 이주호 대표
▲베스트브랜드 호텔관광 경영 부문 대상: 풀문호텔 조보현 회장
▲베스트브랜드 유튜브 크리에이터 부문 대상: 키즈모델 신아린
▲베스트브랜드 인테리어 가구 부문: 아츠아크 문종훈 대표
▲베스트브랜드 영재 발굴 부문 대상: 엘스타 최민정
▲베스트브랜드 K-POP 엔터테인먼트 부문: 인터비디 신현우 대표
▲베스트브랜드 해외 포토그래퍼 부문 대상: Nadims Photography
▲베스트브랜드 한류록밴드스타 부문 대상: 플라워 고유진
▲봉사상: 슈
▲EDM 뮤지션 라이징스타상: 배드보스크루
▲K-POP 아시아스타상: 디아이피엠엑스(DIP MX)
▲K-POP 루키스타상: 클럽소울
▲뷰티인플루언서 스타상: 양쥐언니
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