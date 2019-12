임창정 (사진=주식회사 킹콩)

가수 임창정이 개최하는 크리스마스 콘서트 ‘2019 임창정 THE CHRISTMAS SHOW’가 1차 예매 전석 매진을 기록했다.지난 2일 온라인 예매사이트 ‘인터파크’를 통해 실시된 ‘2019 임창정 THE CHRISTMAS SHOW’ 1차 티켓오픈에서 전석이 빠르게 매진되며, 임창정은 다시 한번 강력한 티켓파워를 과시, 국민가수의 위엄을 입증했다.이에 따라 제작사 측은 아쉽게 콘서트 티켓을 구하지 못한 팬들의 추가 좌석 문의와 요청이 쏟아지자 오는 9일 오후 2시에 2차 티켓오픈을 결정했다.크리스마스를 맞아 개최하는 이번 콘서트는 12월 24일과 25일 양일 서울 잠실실내체육관에서 열릴 예정으로, 크리스마스 라는 특별한 날인만큼 임창정은 관객들에게 소중한 추억과 감동의 시간을 선사하기 위해 콘서트 준비에 박차를 가하고 있다.임창정은 데뷔 후 20여년간 앨범 발매와 동시에 음원이 매번 상위권에 순위를 올리고, 공연마다 티켓 매진은 물론, 완성도 높은 무대와 관객과의 소통으로 뜨거운 호응을 얻어왔다. 이에 임창정은 라이브 황제다운 완벽한 모습으로 이번 콘서트에서도 그 명성을 이어 나갈 것을 예고해 더욱 기대감을 높이고 있다.한편 임창정의 크리스마스 콘서트 ‘2019 임창정 THE CHRISTMAS SHOW’에서는 지난 9월 발매한 15집 앨범 수록곡부터, ‘이미 나에게로’, ‘소주한잔’, ‘하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다.’ 등 임창정을 대표하는 히트곡과, 직접 준비한 스페셜 무대까지 다양한 라이브 무대를 선보일 예정이며, 완벽한 무대뿐만 아니라 본인 특유의 재치 있는 입담까지 더하며 관객들에게 듣는 즐거움부터 유쾌함까지 꽉 채운 무대를 선사할 계획이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com