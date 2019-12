OBS는 내한공연 특집 'U2 라이브 인 런던'(2017)을 7일 오후 6시 30분에 방영한다고 6일 밝혔다.8일 밴드 결성 이후 43년 만에 역사적인 첫 내한 공연을 앞두고 U2 공연 라이브를 미리 만나는 기회다.방송에서는 2017년 비틀스의 성지 애비로드 스튜디오에서 열린 U2의 아름답고 강렬한 무대를 감상한다.'위드 오어 위드아웃 유'(With or Without You), '뷰티풀 데이'(Beautiful Day) 등 히트곡을 비롯해 2017년 발매된 앨범 '송스 오브 익스피리언스'(Songs of Experience)까지 38인의 오케스트라와 함께 펼치는 색다른 무대로 꾸민다.U2의 내한 공연은 오는 8일 오후 7시 서울 구로구 고척스카이돔에서 펼쳐진다./연합뉴스