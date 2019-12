에일리, 전국 강타할 준비 마쳤다

[연예팀] 에일리만의 감성을 느낄 수 있는 ‘I AM: RE-BORN’이 코앞으로 다가왔다.12월7일 인천을 시작으로 12월14일 광주, 12월24일 수원, 12월25일 대구, 12월28일 성남, 12월31일 대전, 1월5일 부산에서 에일리의 전국투어 콘서트 ‘I AM: RE-BORN’이 개최된다.‘I AM: RE-BORN’을 통해 에일리는 한층 더 섬세해진 감성은 물론, 대중의 플레이리스트를 책임지고 있는 히트곡부터 큰 사랑을 받고 있는 드라마 OST 등 다채로운 셋 리스트로 보고 듣는 즐거움을 안길 예정이다.또한 에일리는 전국 방방곡곡에 있는 팬들을 위해 감성과 감각, 화려한 무대 등으로 현장을 찾은 이들에게 잊지 못할 추억도 선물할 계획이다. 에일리는 한 번도 라이브로 만나보지 못했던 곡들과 강렬한 댄스 퍼포먼스를 위해 밤샘 연습도 마다하지 않는 등 콘서트를 위해 구슬땀을 흘리고 있는 것으로 알려져 더욱 기대도 모으고 있다.전국투어 콘서트로 전국 팬들을 만날 에일리는 팬들이 만들어준 ‘일리데이’(12데이)를 맞아 12월12일에 따뜻한 시즌송 ‘Sweater’를 발표할 예정이다. ‘Sweater’는 외로운 연말을 보내는 분들이 그리운 사람을 떠올리며 들을만한 곡이다.한편, 에일리는 신곡 발매부터 전국투어 콘서트까지 활발한 활동을 예고하고 있다.(사진제공: 컬쳐팩토리)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr