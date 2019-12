태국서 첫 단콘 연 NCT DREAM

[연예팀] NCT DREAM이 태국 콘서트를 성공적으로 마쳤다.‘NCT DREAM TOUR “THE DREAM SHOW” – in BANGKOK’이 1일부터 2일까지 양일간 태국 방콕 썬더돔에서 화려하게 펼쳐졌으며, NCT DREAM의 개성 있는 음악과 파워풀한 퍼포먼스가 어우러진 특급 공연으로 폭발적인 호응을 얻었다.특히, 이번 콘서트는 NCT DREAM의 태국 첫 단독 콘서트인 만큼, 2회 공연 모두 티켓 오픈과 동시에 매진을 기록, 공연 전부터 뜨거운 반응을 얻었다.강렬한 댄스 브레이크가 더해진 ‘GO’로 공연의 포문을 연 NCT DREAM은 ‘Chewing Gum’ ‘마지막 첫사랑’ ‘We Young’ ‘We Go Up’ ‘BOOM’ 등 히트곡들은 물론, ‘1, 2, 3’ ‘덩크슛’ ‘사랑이 좀 어려워’ ‘같은 시간 같은 자리’ 등 앨범 수록곡, ‘사랑한단 뜻이야’ ‘Don’t Need Your Love’ 등 컬래버레이션 곡까지 총 22곡의 무대를 선사해 열띤 환호를 이끌어냈다.한편, NCT DREAM은 22일 서울 고려대학교 화정체육관에서 ‘WINTER DREAM with NCTzen DREAM’ 팬미팅을 개최한다.(사진: SM)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr