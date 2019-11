[방탄소년단(BTS)이 'MMA 2019'에서 4개 대상을 싹쓸이했다. 사진=카카오]

"역시 방탄소년단은 월드스타답다."



방탄소년단(BTS)이 'MMA 2019'에서 4개 대상·8관왕의 역대급을 기록으로 '글로벌스타'의 위용을 과시했다.



30일 오후 서울 구로구 경인로 고척스카이돔에서 진행된 대중음악시상식 2019 멜론뮤직어워드(Melon Music Awards/MMA)에서 올해의 아티스트, 올해의 앨범, 올해의 노래, 올해의 레코드 등 MMA 2019 대상 4개 부문을 모두 싹쓸이했다.

[방탄소년단이 행사장에서 콘서트를 방불케하는 무대를 선보였다. 사진=카카오]

또한 TOP10, 네티즌 인기상, 댄스-남자, 카카오 핫스타상까지 받아 8관왕의 주인공이 됐다. 방탄소년단은 준비한 무대도 콘서트를 방불케 하는 풍성한 구성으로 팬들을 열광시켰다. '상남자' '작은 것들을 위한 시' '소우주' 등 히트곡을 비롯해 솔로 퍼포먼스까지 시선을 압도했다.



방탄소년단 뷔는 올해의 아티스트 상을 받은 뒤 "이렇게 음악으로 인정받고, 사랑받고, 우리 때문에 힐링받는다는 메시지 전해주고 그런 마음을 받을 때마다 울컥하고 '멋진 음악을 전해드리자' 생각한다. 성장해서 내년, 후년에도 아미들에게 음악으로 보답하고 사랑으로 접근하고 싶다"라고 말했다.

[BTS가 'MMA 2019'에서 올해 아티스트상을 수상했다. 사진=카카오]

정국은 올해의 노래 상을 받은 후 "아미 감사하다. 내가 좋아하는 음악으로 다른 사람들에게 희망과 행복을 전하는 게 '나는 정말 행복한 사람'이라는 생각이 든다"라고 소감을 밝혔다.



올해의 레코드 상을 받은 뒤 RM은 "레코드가 판, 녹음 여러 가지 의미가 있지만 '기록'이라는 의미도 갖고 있다. 우리와 함께 많은 날들을 기록해주시고 애써주신 방시혁 PD님을 비롯한 빅히트 직원들, 안팎에서 일하고 계신 가요계 관계자들, 우리보다 더 주인공인 아미와 모든 음악 소비자 분들 대신 이 상을 받는다고 생각하고 더 열심히 하겠다"라고 했다.



이번 시상식에는 강다니엘, 더보이즈, 마마무, 방탄소년단, 엔플라잉, 잔나비, 청하, 투모로우바이투게더, 헤이즈, AB6IX, ITZY 등의 아티스트들이 참석해 멋진 무대를 꾸미고 수상의 영광을 안았다.

[강다니엘은 '뭐해'로 뮤직비디오상을 수상했다. 사진=카카오]

TOP10으로는 방탄소년단, 잔나비, 마마무, 헤이즈, 청하, 엠씨더맥스, 엑소, 태연, 볼빨간사춘기, 장범준이 선정됐다. 강다니엘이 '뭐해'로 뮤직비디오상을, 태연이 '사계'로 베스트 발라드, 올해의 신인상은 투모로우바이투게더, ITZY이 받았다.



다음은 MMA 2019 수상자(곡)



△ 올해의 아티스트=방탄소년단

△ 올해의 앨범=방탄소년단 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'

△ 올해의 노래=방탄소년단 '작은 것들을 위한 시'

△ 올해의 레코드=방탄소년단

△ TOP10=방탄소년단, 잔나비, 마마무, 헤이즈, 청하, 엠씨더맥스, 엑소, 태연, 볼빨간사춘기, 장범준

△ 베스트 R&B/소울=헤이즈 'We don`t talk together'

△ 베스트 록=엔플라잉 '옥탑방'

△ 1theK 퍼포먼스상=더보이즈

△ 올해의 핫트렌드상=AB6IX 'BREATHE'

△ 카카오 핫스타상=방탄소년단

△ 베스트 발라드=태연 '사계'

△ 베스트 인디=멜로망스 '인사'

△ 베스트 랩/힙합=에픽하이 '술이 달다'

[레드카펫을 밟은 마마무. 사진=카카오]

△ 베스트 트로트=홍진영 '오늘 밤에'

△ 베스트 송 라이터=Pdogg

△ 올해의 공연=세븐틴 '월드 투어 오드 투 유 인 서울'

△ 뮤직비디오상=강다니엘 '뭐해'

△ 베스트 OST=거미 '기억해줘요 내 모든 날과 그때를'

△ 댄스=방탄소년단 '작은 것들을 위한 시', 청하 '벌써 12시'

△ 베스트 팝=빌리 아일리시 '배드 가이'

△ 네티즌 인기상=방탄소년단

△ 올해의 신인=투모로우바이투게더, ITZY

박명기 한경닷컴 게임톡 기자