이달의 소녀(사진=블록베리크리에이티브)

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 ‘프리미어 그리팅 - 밋 앤 업’ (PREMIER GREETING - Meet & Up)을 통해 글로벌 티켓 파워를 입증했다.멜론티켓과 예스24를 통해 진행된 이달의 소녀의 ‘프리미어 그리팅 - 밋 앤 업’ (PREMIER GREETING - Meet & Up) 예매가 티켓 오픈과 동시에 전석 매진됐다.이달의 소녀는 12월 14일 개최 예정인 ‘프리미어 그리팅 - 밋 앤 업’ (PREMIER GREETING - Meet & Up) 2회차 공연 모두 전석 매진되는 티켓 파워를 보여 글로벌 k-pop 팬들을 놀라게 해 화제가 됐다.이는 지난 프리미어 그리팅과 콘서트 전석이 티켓 오픈과 동시에 매진이 되는 파급력을 꾸준히 증명하는 것으로 보여 괴물 신인의 인기를 실감케 했다.‘프리미어 그리팅 - 밋 앤 업’ (PREMIER GREETING - Meet & Up)은 서울 광진구에 위치한 예스24 라이브홀에서 2회차 진행될 예정으로, 이달의 소녀가 팬들과 함께 소중한 시간을 보내며 특별한 선물 또한 선사할 것을 예고해 많은 팬들의 관심이 쏠리고 있다.또한 이번 공연은 지난 ‘프리미어 그리팅 - 라인 앤 업’ (PREMIER GREETING - Line & Up) 이후로 1년 6개월 만에 진행되는 공연이기 때문에 팬들의 기대감이 높아진 상태이며, 멤버별 개인, 유닛, 완전체 무대가 꾸며질 것으로 보여져 이달의 소녀의 성장력과 무대 장악력을 실감할 수 있는 자리가 마련될 것으로 예상된다.한편 이달의 소녀는 지난 26일 베트남에서 진행된 ‘2019 AAA’에서 포커스상과 스타15 인기상을 수상해2관왕을 차지하는 쾌거를 이뤄냈으며, 무서운 성장력과 글로벌한 인기를 입증해 크게 주목받고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com