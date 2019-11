[베스트셀러] '트렌드' 강세 속 '펭수 다이어리' 관심

김난도 서울대 교수의 '트렌드 코리아 2020'의 강세가 이어지지만 출판계의 관심은 예약 발매를 시작한 EBS 캐릭터 펭수의 에세이 다이어리 '오늘도 펭수, 내일도 펭수'의 돌풍이 어느 정도일지에 쏠린다.교보문고가 29일 발표한 11월 넷째 주 온·오프라인 종합 베스트셀러 순위에 따르면 '트렌드 코리아 2020'을 비롯해 5위 이내 상위권의 면면은 그대로인 채 일부 순위만 조정됐다.'지쳤거나 좋아하는 게 없거나'와 '에이트'가 각각 한 계단 오른 2위와 3위에 올랐고 '82년생 김지영'은 4위로 두 계단 내려갔다.기욤 뮈소의 소설 '작가들의 비밀스러운 삶'이 출간과 함께 6위에 오르는 강세를 보였다.스릴러와 판타지, 로맨스 소재를 결합해 젊은 여성 독자층에 관심을 끈 것으로 보인다.카카오 프렌즈 캐릭터들이 등장하는 만화 'Go Go 카카오프렌즈 11'도 발매 첫 주 10위에 올랐다.한편 '오늘도 펭수, 내일도 펭수'는 예약판매 첫날인 28일 주요 인터넷서점에서 '사상 최고' 수준의 초기 판매량을 기록해 오는 12월 19일 정식 발매가 되면 베스트셀러 상위권을 차지할 것이 확실시된다.출판업계에서는 비슷한 성격의 캐릭터 에세이로 지난해 최다판매를 기록한 '곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어'의 기세를 넘어설 것이라는 전망도 나온다.1. 트렌드 코리아 2020 (김난도·미래의창)2. 지쳤거나 좋아하는 게 없거나 (글배우·강한별)3. 에이트 (이지성·차이정원)4. 82년생 김지영 (조남주·민음사)5. 흔한남매 (흔한남매·아이세움)6. 작가들의 비밀스러운 삶 (기욤 뮈소·밝은세상)7. 부의 인문학 (브라운 스톤·오픈 마인드)8. 지금 이대로 좋다 (법륜·정토출판)9. 90년생이 온다 (임홍택·웨일북)10. Go Go 카카오프렌즈 11 (김미영·아울북)/연합뉴스