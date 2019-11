걸크러시 폭발시킨 신세경...2년 만의 팬미팅에 700여 명 열광

[연예팀] 신세경이 두 번째 단독 팬미팅을 성공적으로 마쳤다.신세경은 24일 이화여대 삼성홀에서 팬미팅 ‘HOW TO LIVE 신세경 with 신한카드’를 개최, 700여 명의 팬들과 잊지 못할 추억을 만들었다.약 3시간 동안 진행된 이번 팬미팅은 신세경의 화수분 같은 매력과 다채로운 프로그램으로 꽉 채워져 팬들을 열광케 했다. 이날 신세경은 청아한 목소리로 ‘Dream A Little Dream Of Me’를 열창하며 팬미팅의 포문을 활짝 열었다. 공연장을 가득 매운 팬들의 환호는 팬미팅 내내 끊이지 않아 현장의 열기를 더욱 고조시켰다.신세경은 드라마 ‘신입사관 구해령’ 촬영장과 일상 속에서 찍은 미공개 사진을 공개하며 비하인드 스토리를 들려준 ‘세경스타그램’, 평소 많은 이들이 궁금해하던 모든 것을 속시원하게 알려준 ‘무엇이든 물어보세경’ 등 코너를 통해 다양한 이야기들을 나누며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.2부에서 신세경은 걸크러시 매력을 폭발시켰다. 제시 제이의 ‘Queen’과 디제이 머스타드의 ‘Pure Water’에 맞춰 춤을 춘 신세경은 그동안 숨겨둔 댄스 실력을 공개해 팬들의 큰 호응을 이끌어냈다.신세경은 공연 끝자락에 다다르자 “사실 어떤 말로 (팬 분들에게) 감사한 맘을 표현해야할지 잘 모르겠다. 2년 전, 팬미팅 때에도 했던 이야기지만 내가 여러분들의 삶에 아주 작은 활력과 기쁨이 된다는 사실이 항상 큰 보람을 느끼게 한다”라며 많은 이들의 마음을 일렁이게 했다. 이어 그는 “부디 이 시간이 여러분들께도 새롭고 즐겁게 기억된다면 좋겠다. 한 해 동안 보내주신 애정과 응원 진심으로 감사드린다”며 팬들을 향한 감사함을 전했다.한편, 신세경은 직접 디자인한 에코백에 푸짐한 선물을 준비해 마지막까지 팬들을 행복하게 만들었다.(사진: 나무엑터스)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr