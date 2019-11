멀리가지 마세요~도심 호텔로 떠나요 '겨울 낭만여행'

호텔업계가 크리스마스와 연말 등 겨울 성수기를 맞아 다양한 호캉스(호텔+바캉스) 패키지를 내놓고 있다. 사진은 노보텔앰배서더서울강남이 프랑스 파리의 낭만적인 크리스마스 분위기를 살려 설치한 조형물.

서울 그랜드힐튼호텔의 크리스마스 스페셜 케이크.

그랜드힐튼 / 윈터 원더랜드 패키지

그랜드앰배서더서울풀만호텔의 한식당 안뜨레가 12월 24, 25일 이틀만 선보이는 스페셜 디너 코스 ‘하얀 고백’.

그랜드앰배서더서울풀만 / 윈터 룸콕 패키지

바비큐와 생맥주를 무제한 즐길 수 있는 서울드래곤시티 킹스 베케이션의 ‘서프앤터프 플래터’.

서울드래곤시티 / 파티인더시티 패키지

화려한 조명으로 꾸민 파리 에펠탑으로 낭만적인 크리스마스 분위기를 한껏 살린 노보텔 앰배서더 서울 강남 로비.

노보텔앰배서더서울강남 / 메리 스머프 크리스마스 패키지

가족, 친구와의 모임이 늘어나는 12월은 호텔가 최고 성수기 중 하나로 꼽힌다. 국내 특급호텔들은 낭만적인 분위기를 더할 호캉스(호텔+바캉스) 패키지와 단체 손님을 위한 대관 할인 혜택을 선보이고 있다.로비부터 식음업장까지 곳곳을 크리스마스 분위기로 꾸며 감성 사진을 원하는 여행객을 유혹하는 호텔도 있다. 호텔업계는 여름 호캉스 호황에 이어 겨울 호캉스도 예약률이 높아지고 있다며 즐거운 비명을 지르고 있다. 서울 특급호텔의 연말 패키지 판매율은 11월 말 기준 70%를 넘어섰다.호텔 관계자는 “11월 초부터 호캉스 패키지 문의가 있었다”며 “가족이나 연인과 오붓하게 연말을 보내려는 고객은 물론 연말 모임을 호텔에서 하고 싶어 하는 이들이 늘면서 호캉스 수요도 커지고 있다”고 귀띔했다.호텔들은 다양한 호캉스 패키지를 선보이며 연말 고객 유치에 앞다퉈 나서고 있다.서울드래곤시티호텔은 영국식 크리스마스 선물상자와 파티용품을 주고 노보텔앰배서더강남은 실력파 재즈 뮤지션의 공연을 선보인다. 서울 그랜드힐튼호텔은 자녀를 동반한 가족부터 낭만적인 분위기를 선호하는 연인에 이르기까지 패키지 이용객과 동반자의 특성과 성향을 고려한 상품을 내놨다. 그랜드앰배서더서울풀만은 겨울 추위를 피해 호텔에서 편안한 휴식을 즐기는 콘셉트의 패키지를 판매한다.호텔업계 관계자는 “호캉스 문화가 발달하면서 일종의 문화 현상으로 자리 잡았다”며 “당분간 계절별 호캉스 호황이 이어질 가능성이 높은 만큼 고객들의 감성을 고려한 패키지 상품이 급속히 늘어날 것으로 보인다”고 말했다.도심 속 휴양지를 지향하는 서울 홍은동 그랜드힐튼호텔은 ‘윈터 원더랜드’와 ‘어드벤트 캘린더’ 등 2종의 겨울 호캉스 패키지를 내놨다. 자녀를 동반한 가족부터 낭만적인 분위기를 선호하는 연인에 이르기까지 패키지 이용객과 동반자의 성향을 고려한 섬세한 구성이 돋보이는 상품이다. 그랜드힐튼의 명물 중 하나인 실내 수영장과 피트니스센터(무료), 사우나(할인) 등 부대시설도 마음껏 이용할 수 있다.윈터 원더랜드 패키지는 객실과 윈터 테이스트 바우처로 구성했다. 조식(2인)과 레스토랑 에이트리움 5만원 이용권, 테라스라운지 해피아워 이용권(2인) 중 하나를 선택할 수 있다.호텔의 올데이 다이닝 레스토랑인 에이트리움은 비빔밥과 냉면, 찌개 등 한식부터 파스타, 스테이크, 수제 버거 등 다양한 일품·단품 요리를 선보인다. 매일 낮 12시~오후 2시 제철 과일과 해독 주스를 맛볼 수 있는 샐러드 바도 운영한다. 엔터테인먼트 바 테라스라운지는 오후 6~9시 와인(1병) 또는 생맥주를 마음껏 마실 수 있는 해피아워 프로모션을 진행한다. 일요일을 제외한 매일 저녁 라이브 공연도 펼쳐진다. 윈터 원더랜드 패키지는 다음달 1일~내년 2월 29일 이용할 수 있다.크리스마스와 연말 축제 분위기를 살린 패키지도 선보인다. 예수 탄생을 준비하는 독일 강림절(어드벤트)을 모티브로 한 어드벤트 캘린더 패키지다. 다음달 31일까지만 운영하는 한정 패키지로 아이 동반 가족에 맞춘 ‘키즈’와 커플을 위한 ‘연인’ 패키지로 나뉜다.키즈 패키지는 디럭스룸과 조식(3인), 알파인델리 홀케이크 할인권(20%), 유아용 도서(1권), 독일 플레이모빌의 피규어 세트, 윈터 럭키박스 등으로 구성했다. 윈터 럭키박스는 유아용 스킨케어 제품과 완구 베이블레이드, 시크릿쥬쥬 장난감 총 중 한 가지를 준다.연인 패키지는 경품이 다르다. 이그제큐티브 객실에 화이트와인, 비비안 여성 속옷 세트, 호텔 에코백을 경품으로 준다. 해피아워와 디저트 바를 이용할 수 있는 이그제큐티브 라운지 혜택과 함께 셀리턴 LED마스크, 닌텐도 스위치 게임기를 무료로 빌려준다.호텔 투숙객과 레스토랑 등 식음시설 이용객을 위한 별도 경품 이벤트도 진행한다. 다음달 1일부터 24일까지 매일 호텔 객실과 레스토랑, 카페 등 등을 이용하는 전체 고객을 대상으로 숙박권(디럭스룸 1박), 식사권(뷔페 2인), 비비안 속옷 세트 등 푸짐한 경품을 준다. 경품 이벤트는 현장에서 제공하는 응모권을 받아 참여할 수 있다.산타클로스가 선물을 배달해주는 ‘산타 딜리버리’ 서비스도 운영한다. 12월 20, 21, 24, 25일 나흘간 가능하다. 호텔 공식 인스타그램과 페이스북을 통해 신청하면 2명을 뽑아 객실로 선물을 배달해준다. 이벤트 기간에 호텔 로비, 뷔페 레스토랑 등에선 산타클로스와 함께 기념사진을 찍을 수 있다.그랜드앰배서더서울풀만호텔은 올겨울 호캉스 상품으로 ‘윈터 룸콕’ 패키지를 내놨다. 겨울 추위를 피해 호텔에서 편안한 휴식을 즐기는 힐링이 콘셉트다. 한 달 앞으로 다가온 크리스마스에 맞춘 갈라 디너, 특별 메뉴가 더해진 뷔페 등 한정 프로모션도 진행한다.윈터 룸콕은 알찬 룸서비스가 돋보이는 패키지다. 슈페리어 객실에서 올해 큰 인기를 끈 호텔의 인기 룸서비스를 취향에 따라 골라 즐길 수 있다. 룸서비스는 맥주 와인 등 주류와 이들과 곁들여 먹을 수 있는 피자, 치즈 등이다. 주류는 맥주(3캔)와 하우스 와인(1병) 중 하나를 고르면 된다. 앰배서더 피자(1판)와 치즈 플레이트도 입맛에 따라 선택할 수 있다. 객실에 비치된 커피 머신으로 즐길 수 있는 에스프레소 캡슐 커피는 2개가 기본으로 제공된다.윈터 룸콕 패키지는 다음달 1일부터 내년 2월 29일까지 이용할 수 있다. 패키지 이용객은 투숙기간에 실내 수영장과 피트니스센터, 다양한 종류의 도서와 안마의자를 갖춘 14층 이그제큐티브 라이브러리& 등 호텔 시설을 무료로 이용할 수 있다. 호텔 관계자는 “호텔 정문에 정차하는 남산순환버스(02번)를 이용해 남산 N서울타워와 명동, 한옥마을 등 호텔 인근 명소를 함께 둘러보는 겨울 도심여행을 계획해 보는 것도 좋은 방법”이라고 말했다.크리스마스 시즌에 맞춰 내놓은 호텔 한식당과 뷔페 이벤트도 눈여겨볼 만하다. 호텔 한식당 안뜨레는 크리스마스 디너 코스 ‘하얀 고백’을 선보인다. 크리스마스이브인 24일과 당일인 25일 이틀 동안만 선보이는 한정 메뉴다. 6개 코스로 구성된 퓨전 한식 요리의 메인은 메로구이와 소고기 안심 너비아니. 제철 대방어 다타키, 애호박과 감태를 얹은 킹크랩죽, 팥호떡과 녹차 아이스크림을 식전·식후 요리로 제공한다.프리미엄 라이브 뷔페인 더킹스도 크리스마스 갈라디너 프로모션을 준비했다. 다음달 24일과 25일 한식과 중식, 해산물 등 10개 섹션 150여 가지 기본 요리 외에 칠면조 구이와 통연어 소금구이, 크리스마스 채소 오븐구이, 바질과 파인애플 소스로 구운 석화 등 추가 메뉴를 선보인다. 바닷가재 테르미도르와 비프 웰링턴, 화이트와인 등은 접시에 담아 테이블 요리로 제공한다.낭만적인 파티와 푸짐한 경품 이벤트도 예정돼 있다. 엔터테인먼트 펍바 그랑아는 크리스마스이브 저녁 7시부터 밤 12시까지 ‘윈터 플레이 파티’를 연다. 라이브 재즈공연과 마술쇼 등을 보며 30여 개 메뉴의 세미 뷔페와 와인, 수제 맥주를 무제한으로 즐길 수 있다. 뱅쇼와 사케 등 취향에 따라 즐기는 DIY 칵테일 바를 열고, 호텔 숙박권과 식사권 등을 주는 경품 이벤트도 진행한다. 호텔 로비라운지&델리에선 다음달 2~31일 쿠키&크림, 초콜릿 트리, 모카 포레스트 등 11종의 페스티브 시즌 케이크를 선보인다.신개념 라이프스타일 호텔플렉스(Hotel-plex) 서울드래곤시티가 파티 콘셉트의 다양한 패키지를 내놨다.프라이빗 파티를 즐길 수 있는 ‘파티인더시티(Party in the city)’ 패키지는 특별한 연말 이벤트를 준비하고 있는 파티족을 위해 객실 1박과 파티용품, 레스토랑 라운지에서 사용할 수 있는 음료 2잔 이용권을 포함해 총 20만원 상당의 영국식 선물상자인 햄퍼박스를 제공한다.햄퍼박스는 독일의 헨켈 트로켄 스파클링 와인 한 병(375mL)과 포르투갈 명품 테이블웨어 브랜드 ‘비스타 알레그레’의 샴페인잔 네 세트, 풍선과 고깔모자, 라이트 등 덴마크 디자인 스토어 ‘플라잉 타이커 코펜하겐’의 파티용품 5종으로 구성돼 있다. 31층에 있는 라운지 바 킹스 베케이션에서 하우스 와인이나 맥주 두 잔을 마실 수 있는 무료 이용권도 준다. 수영장, 사우나, 스크린야구, 스크린골프 등 호텔 내 피트니스 시설도 무료로 이용할 수 있다.서울드래곤시티는 2020년 2월 29일까지 바비큐 플래터에 생맥주를 무제한으로 즐길 수 있는 서프앤터프 플래터 프로모션을 스카이킹덤 31층에 있는 킹스 베케이션에서 선보인다. 월요일~목요일 오후 6시부터 3시간 동안 진행한다. 일정 금액을 추가하면 스페인산 스파클링 와인으로 업그레이드해준다.노보텔 앰배서더 서울 용산에 있는 메가바이트는 치즈폼 라테, 아이리시 커피, 베일리스 커피, 돔 커피 등 스페셜 커피 메뉴뿐만 아니라 모엣 샹동 샴페인 프로모션을 준비했다. 2층 푸드 익스체인지에서는 연말 분위기를 더하는 토마호크 스테이크를 비롯해 불도장과 크리스마스 터키 요리를 선보일 예정이다. THE 26은 크리스마스 코스 메뉴를 준비했다.이비스 스타일 앰배서더 서울의 인 스타일에서는 토마호크 스테이크와 훈제 칠면조 요리, 크리스마스 스페셜 디저트 등 다양한 크리스마스 스페셜 메뉴를 만나볼 수 있다. 12월 31일까지 생맥주를 무제한 제공하는 디너 프로모션이 열린다.프렌치 베이커리 알라메종 델리에서는 딸기 치즈 케이크에 신선한 딸기로 산타클로스를 형상화한 크리스마스 스페셜 케이크를 맛볼 수 있다. 알라메종 델리는 오픈 1주년을 맞아 오는 12월 1일부터 한 달간 케이크를 구매하는 고객에 한해 스크래치 복권 이벤트를 진행할 예정이다.그랜드 머큐어 앰배서더 호텔앤레지던스에서는 파티 룸서비스 메뉴를 주문할 수 있다. 프렌치 모던 비스트로인 알라메종 와인앤다인의 ‘파티인더스위트(Party in the Suites)’ 프로모션을 출시했다.노보텔 앰배서더 서울 강남은 2019년 한 해를 크리스마스의 특별한 추억과 함께 따뜻하게 마무리할 수 있도록 다양한 프로모션을 선보인다. 노보텔 앰배서더 강남은 7m 높이의 에펠탑에 금색과 은색이 조화를 이룬 다양한 크기의 크리스마스 장식으로 고급스러움을 더했다. 3m 높이의 대형 테디 베어 포토존에는 크리스마스트리를 설치해 서울 속 파리의 감성을 선사할 예정이다.벨기에 애니메이션 주인공인 스머프 이야기를 주제로 선보인 ‘메리 스머프 크리스마스(Merry Smurf Christmas)’ 패키지는 스탠더드 객실에서의 편안한 1박과 노보텔 강남에서 단독 제작한 스머프 캘린더, 크리스마스 케이크를 준다. 추가 금액을 부담하면 뷔페 레스토랑 더스퀘어 성인 2인 조식과 16세 미만 자녀 2인 조식을 이용할 수 있다.연인과 함께 로맨틱한 크리스마스를 계획하고 있다면 ‘재즈 크리스마스(Jazz Christmas)’ 패키지를 추천한다. 슈페리어 룸 1박과 대한민국 재즈를 대표하는 재즈 보컬리스트 윤희정의 재즈 크리스마스 공연 티켓 2장, 더스퀘어 조식 2인, 스머프 테이스티 로드 쿠폰을 제공한다. 이번 재즈 크리스마스 공연은 오랜 시간 윤희정과 호흡을 맞춰온 최고의 실력파 재즈 뮤지션 CEOJ 밴드와 싱어송라이터로 활약 중인 김수연과 소울 콰이어가 함께한다. 공연에서는 재즈는 물론 소울, 라틴, 크리스마스 캐럴 등 다채로운 장르의 음악을 들려줄 예정이다. 12월 1~25일 이용할 수 있으며, 윤희정의 재즈 크리스마스 공연은 12월 24일 펼쳐진다.친구들과 크리스마스 파티를 계획하고 있다면 ‘레츠 파티(Let’s Party)’ 패키지를 주목해보자. 이그제큐티브 스위트에서의 1박, 더스퀘어에서의 3인 조식과 파티 분위기를 더할 데코레이션 파티 상자를 제공하며, 스페셜 케이크, 샴페인, 호텔의 시그니처 강남 스낵 패키지를 준다. 도심 속 야경에서 즐기는 이그제큐티브 라운지의 해피아워와 애프터눈 티타임 3인권도 준다.스페셜 다이닝 프로모션 ‘더 페스티브 다이닝(The festive dining)’은 인터내셔널 뷔페 레스토랑 더스퀘어의 특선메뉴를 맛볼 수 있다. 랍스타부터 양갈비 구이, 신선한 관자까지 준비했다. 크리스마스 메뉴는 12월 24~25일 이용할 수 있다. 통나무 모양의 프랑스 전통 크리스마스 케이크인 ‘뷔슈 드 노엘’ 크리스마스 케이크 2종도 선보인다. 뷔슈 드 노엘 케이크는 12월 19~25일 로비 라운지에서 현장 판매한다.최병일/이선우 기자 skycbi@hankyung.com