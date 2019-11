'줄 서도 못 사는 운동화' 출시 기념해 나이키X지드래곤, 농구 코트 기증

사진=나이키코리아 제공

그룹 빅뱅의 지드래곤이 스포츠브랜드 나이키와 협업해 선보인 운동환 에어 포스1(AF1 PARA-NOISE) 파라-노이즈 출시를 기념해 꾸민 농구 코트를 기증했다. 이 농구 코트는 올림픽 공원 내 아스팔트 위 경기장에 아트워크를 적용한 국내 첫 아트 코트다.나이키와 지드래곤는 23일 진행된 기증식에서 파라-노이즈 속 아트워크를 적용한 농구 코트를 커뮤니티에 기부했다. 스포츠 환경을 개선하고자 하는 취지 뿐만 아니라 스포츠와 문화를 즐기는 모든 커뮤니티들에게 변화를 일깨우고 그들만의 새로운 영감을 펼쳐 나가고자 하는 희망을 함께 담았다는 설명이다.이번 기증식은 지드래곤과 나이키 협업의 중심이 된 '나이키 에어 포스 1'의 상징적인 의미를 기념하기 위한 움직임으로 볼 수 있다. 나이키 에어 포스 1’은 1982년 농구 코트에서 첫 선을 보인 이후 현재는 예술, 음악, 디자인 그리고 스트릿 문화까지 아우르며 다양한 분야 속 영감의 원천이 되고 있다.코트의 가장 중심이 되는 센터 서클에는 평화를 상징하는 '데이지 꽃'이 크게 자리를 잡고 있고 사이드 라인에는 'THE FLOWER IS THE YOUTH OF LIFE'라는 문구가 적혀 있다. 골대 백보드 부분에는 나이키의 'JUST DO IT' 슬로건을 한글로 바꾼 '그냥 해'를 반영, 골대에 강렬한 에너지를 더했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com