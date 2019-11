[미술소식] 김수민 김진희 2인전 外

▲ 레스빠스71은 다음 달 6~31일 올해 마지막 전시로 김수민 김진희 2인전 '수면 위로 떨어지는 눈꽃'을 강남구 압구정로 전시실에서 연다.'시간'을 이야기하는 작업 15점을 선보인다.김수민은 보는 이의 감상과 흐르는 시간에 따라 예술작품의 의미가 지속해서 변하는 것에 관해 이야기하고, 김진희는 쌓여가는 시간을 통해 트라우마를 극복해 나갈 가능성을 보여준다.▲ 화가 고재욱 개인전 '고재욱의 클리셰 극장 : Yellow'가 오는 27일부터 다음 달 15일까지 종로구 자하문로 스페이스 윌링앤딜링에서 열린다.설치, 영상, 퍼포먼스, 사진 등 다양한 장르의 작업을 진행한 작가가 직접 쓴 소설과 소설의 각 챕터를 대표하는 오일페인팅 12점을 전시한다.현실에서 벌어질 법한 부조리한 상황을 이야기로 표현하고, 이를 시각화한 회화작품도 함께 선보인다.▲ 갤러리바톤은 조르제 오즈볼트(Djordje Ozbolt) 작가 개인전 'Greetings From A Far Away'를 오는 28일부터 내년 1월 3일까지 연다.회화, 드로잉, 조각 등 여러 매체를 자유롭게 넘나들며 국제적 인지도를 넓힌 작가가 2017년에 이어 갤러리바톤과 선보이는 두 번째 전시./연합뉴스