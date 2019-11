방탄소년단, 그래미 어워즈 후보 못 올라

'페르소나' 및 월드투어 영향력에도 제외돼

롤링스톤지 "현 음악산업 시장 흐름과 대조적 행보"

할시 "세계 움직임에서 뒤쳐진 미국, 때는 올 것"

방탄소년단 /사진=연합뉴스

방탄소년단 /사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그래미 어워즈를 주관하는 미국레코드예술과학아카데미(NARAS)는 20일(현지시간) 제62회 그래미 어워즈 84개 부문 후보 명단을 공개했다.방탄소년단은 지난 4월 발매한 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(Map of the Soul : Persona)'로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 정상을 차지하며 전세계적 스포트라이트를 받았다. 더불어 1년 2개월 간 서울, 미국, 브라질, 영국, 사우디아라비아, 일본, 캐나다, 독일, 홍콩 등 국경을 넘어 각국에서 월드투어 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)'와 '러브 유어셀프 : 스피크 유어 셀프(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF)'를 진행, 총 62회 공연에 206만 명의 관객을 모았다.K팝의 범주를 넘어 글로벌 아티스트로서 눈에 띄는 활약을 이끌어낸 방탄소년단이었기에 그래미에서 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'나 '신인상' 등 부문에서 후보에 포함될 가능성이 제기된 바 있지만 끝내 명단에는 이름이 오르지 않았다.제61회에 이어 두 번째다. 방탄소년단은 지난 2월 열린 제61회 그래미 어워즈에서 '베스트 R&B 앨범' 시상자로 초청된 바 있다. 당시 수상자가 아닌 시상자였지만 보수적인 시상식으로 평가 받는 그래미의 무대를 한국 가수 최초로 밟은 것으로 큰 화제를 모았다. 그래미의 높은 장벽을 깼다는 의미 자체가 주목을 받았고, 이어진 방탄소년단의 컴백과 활약에 힘입어 조심스레 제62회 그래미 어워즈 후보에 오를 수 있다는 가능성이 흘러 나왔다.특히 방탄소년단을 레코드예술과학아카데미 회원으로 선정하는가 하면, 2019년 그래미 어워즈에서 착용한 의상을 '그래미 뮤지엄'에도 전시하는 등 그래미가 이들의 영향력을 충분히 인지하고 있다고 해석할 수 있는 대목이 많았기에 기대감은 더욱 커졌다. 그러나 결국 그래미는 방탄소년단을 후보로 선정하지 않았다. 비영어권 가수들을 박하게 대하며 자신들이 만든 벽을 결국 허물지 못하는 모습을 보였다.이 같은 소식이 전해지자 미국 음악전문매체 롤링스톤은 "방탄소년단은 K팝의 미국 진출을 이끌고 있다. 게다가 이들은 미국의 스타디움을 매진시키고 있음에도 노미네이트 되지 않았다"며 "그래미 어워즈가 K팝을 인정하지 않은 것은 현 음악산업 시장의 흐름과는 완전히 대조적인 행보다"라고 지적했다.'맵 오브 더 솔 : 페르소나'의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'에 피처링으로 참여했던 팝가수 할시 역시 자신의 SNS를 통해 "방탄소년단은 충분히 노미네이트 될 만했다. 방탄소년단의 모든 부정성을 지우고 무시했다. 이들이 인정받지 못했다는 것은 사실 내게 별로 놀랍지도 않다. 미국은 전 세계의 움직임에서 뒤쳐져 있다. 때는 올 것이다"라고 비판했다.그래미 어워즈가 방탄소년단을 후보에서 제외했지만 외신을 비롯해 많은 팬들이 오히려 이 같은 판단에 지적을 가하면서 이들의 세계적인 위상을 다시 한번 확인할 수 있었다는 평이 나오고 있다. '맵 오브 더 솔 : 페르소나'는 발매한지 7개월이 넘은 현재까지도 빌보드 차트에서 역주행을 이끌어내고 있다.2020 그래미 시상식은 내년 1월 26일 LA 스테이플스센터에서 열린다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com