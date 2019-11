방탄소년단·슈퍼엠, 美 빌보드200 동시 역주행

방탄소년단과 슈퍼엠(Super M)의 앨범이 미국 빌보드 차트에서 나란히 역주행했다.19일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)가 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 67위에 올랐다.2주 전 149위였던 이 앨범은 지난주 136위를 기록한 뒤, 다시 이번 주에 69계단 오르는 가파른 상승세를 보였다.'맵 오브 더 솔: 페르소나'는 방탄소년단이 지난 4월 발매한 앨범으로, 같은 달 27일 빌보드 200에 1위로 진입했다.이 앨범이 빌보드 200 안에 든 것은 이번이 통산 27번째다.다만 방탄소년단의 또 다른 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)는 지난주 155위에 올랐으나, 이번 주에는 차트 안에 들지 못했다.슈퍼엠의 미니 1집 '슈퍼엠' 역시 빌보드 200에서 65위에 오르며 차트 역주행을 했다.지난주 77위를 기록한 이 앨범은 12계단이 오르며 6주 연속으로 이 차트에 이름을 올렸다.데뷔 앨범인 '슈퍼엠'은 지난달 아시아 가수 데뷔 앨범으로는 최초로 빌보드 200에서 1위에 오르는 성과를 거둔 바 있다./연합뉴스