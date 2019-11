김종천 과천시장 "안양시의 GTX C노선 '인덕원역' 추진 반대"

경기 안양시가 GTX C노선(양주 덕정∼경기도 수원 74.2㎞)에 '인덕원역' 정차를 추진하자 과천시가 공식적으로 반대입장을 표명하고 나섰다.김종천 과천시장은 20일 시청에서 진행된 브리핑에서 "GTX C '과천청사역'이 원안대로 추진되어야 한다.반쪽짜리 GTX C노선 '인덕원역' 신설에 반대한다"고 밝혔다.GTX C노선은 양주 덕정역, 의정부역, 창동역, 광운대역, 청량리역, 삼성역, 양재역, 과천역, 금정역, 수원역 등 10개 역을 건설하는 방향으로 추진되고 있다.이에 최근 안양시가 과천역과 금정역 사이에 인덕원역 신설을 추진하고 나섰다.안양시는 수도권 지하철 4호선 외에 월곶∼판교선, 인덕원∼동탄선 등 많은 철도 노선의 환승이 이뤄지는 교통의 요충지 인덕원에 GTX C노선의 역이 추가 설치되면 인근 의왕과 군포·광명·시흥 시민도 이용 가능해 설치가 필요하다고 주장한다.그러나 과천시는 과천역과 거리가 3㎞에 불과한 인덕원에 역이 추가 설치되면 표정속도 하락과 전체 사업비 증가 등으로 경제적 타당성 저하와 운행 간격 증가 등의 우려가 있다며 반대하고 나선 것이다.표정속도는 운행하는 구간 거리를 소요 시간으로 나눈 것으로, 역 간 거리가 짧으면 최고 속도를 올려도 표정속도 향상의 효과는 작다.김 시장은 "광역급행철도가 도시마다 다 정차한다면 급행철도가 아닌 것"이라며 "과천시는 GTX C 건설사업이 광역급행철도라는 본질적 목표에서 벗어나는 무원칙한 역사 신설에 반대하고, 인덕원역 정차로 인한 반쪽짜리 GTX C 사업은 결코 받아들일 수 없다"고 말했다.건설에 총 4조3천88억원이 투입될 예정인 GTX C노선은 지난해 말 예비타당성조사가 완료된 가운데 올해 6월 기본계획 수립에 들어갔으며, 2021년 착공해 2027년 완공·개통될 것으로 예상한다./연합뉴스