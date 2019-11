V 하트비트(사진=네이버 브이라이브어워즈 V하트비트 제공)

제 1회 2019 브이라이브 어워즈 ‘V하트비트’(2019 VLIVE AWARDS ‘V HEARTBEAT’)가 뜨거운 환호 속 성료했다.지난 16일(토) 오후 7시부터 고척 스카이돔에서 개최된 제 1회 2019 브이라이브 어워즈 ‘V 하트비트’는 ‘The First Heartbeat:나를 깨우다’를 메인 테마로 화려한 퍼포먼스와 의미 있는 무대를 선보이며 음악과 콘텐츠를 아우르는 브이라이브 어워즈의 포문을 활짝 열었다. 특히 화려하고 웅장한 무대와 퀄리티 높은 사운드, 무대 장치로 팬들의 눈과 귀를 동시에 사로잡았다. 무엇보다 브이라이브를 통해 ‘V하트비트’가 전세계 동시 생중계되며 전세계의 모든 팬들을 하나되어 축제를 즐겼다.시선을 압도하는 퍼포먼스의 향연이 이어졌다. 갓세븐(GOT7)은 신곡 ‘니가 부르는 나의 이름’과 함께 감각적인 퍼포먼스를 선보였다. 또한 마마무는 최고의 가창력과 힙한 퍼포먼스로 또 한번 레전드 무대를 완성, 팬들의 환호를 받았다. 특히 ‘BACK TO CLASSIC’란 테마로 진행된 마마무와 대규모 오케스트라 협업은 가히 압도적이었다. 몬스타엑스는 자작 랩과 히트곡 퍼포먼스를 연달아 선보이며 독보적인 에너지를 발산했고, 스트레이 키즈는 ‘죽은 시인의 사회’를 오마주한 퍼포먼스로 스페셜한 무대를 꾸며 팬심을 사로잡았다.또한 CIX(씨아이엑스), ITZY(있지), 투모로우바이투게더, AB6IX(에이비식스)는 글로벌 루키다운 파워풀하고 에너지 넘치는 무대로 팬들의 함성을 이끌어냈다. CIX, 투모로우바이투게더, ITZY의 화려하고 개성 넘치는 퍼포먼스가 흥을 한껏 돋구었다. 특히 AB6IX는 ‘AB6IX 6IXENSE OF LOVE’를 테마로 사랑에 관한 파격 퍼포먼스를 선보여 현장을 후끈 달아오르게 했다.화려한 퍼포먼스 뿐만 아니라 귀호강 타임도 이어졌다. 2019년 역주행과 롱런의 아이콘으로 우뚝 선 밴드 잔나비는 ‘주저하는 연인들을 위해’ 무대로 팬들의 힘찬 떼창을 이끌어냈다. 특히 넬은 8집 발매 이후 ‘오분 뒤에 봐’를 최초 공개, 몽환적이고 풍부한 사운드가 고척 스카이돔을 울리며 더욱 풍성하고 다채로운 어워즈를 완성시켰다.이 외에도 베트남 톱 가수 누 프억틴, 데뷔 11주년을 맞이한 인도네시아 최고의 발라드 가수 아프간에 이어 국내에서도 유명한 영국의 싱어송라이터 앤 마리가 참석해 즐길 거리가 풍성한 어워즈를 만들었다. 특히 앤 마리는 특유의 허스키 보이스로 ‘2002’와 ‘Friends’로 최고의 아티스티의 저력을 과시했다.이와 함께 ‘제 1회 브이라이브 어워즈 V하트비트’가 발표되어 분위기를 후끈 달아오르게 했다. 특히 본 어워즈에서 더 모스트 러브드 아티스트(THE MOST LOVED ARTIST)는 방탄소년단이 수상했다. 뿐만 아니라 총 36팀이 본상과 특별상을 수상하며 한해 동안 브이라이브를 통해 보여준 글로벌 팬들의 사랑을 입증했다.이처럼 의미 있는 첫걸음을 내 딛은 2019 브이라이브 어워즈 ‘V 하트비트’(2019 VLIVE AWARDS ‘V HEARTBEAT’)는 앞으로도 스타와 팬이 함께 만들고 즐기는 V라이브만의 특별한 축제의 장이 될 수 있도록 발전해나갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com