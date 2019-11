청주공예비엔날레 초대 황금플라타너스상 수상자 선정

'투각등' 출품 심재천 작가…"투각 기술 돋보인 수작"청주공예비엔날레의 초대 '황금플라타너스상' 주인공이 결정됐다.청주시와 청주공예비엔날레조직위원회(이하 조직위)는 11일 청주공예비엔날레 본전시 참여 작품을 심사해 '투각등'을 출품한 심재천 작가를 황금플라타너스상 수상자로 선정했다고 밝혔다.조직위는 "심 작가의 작품은 전통 방식인 물레 형성으로 가능한 크기의 한계를 뛰었다"며 "점토의 전형적 물성으로 표현한 독특한 질감과 세밀하고 섬세한 투각 기술이 돋보인 수작"이라고 선정배경을 설명했다.실버플라타너스상은 'Think tea, think cup Ⅱ'를 출품한 나이지리아의 옹고지 이제마 작가, 브론즈플라타너스상은 'Delight'의 황보지영 작가, '시간의 살'의 최정윤 작가가 각각 뽑혔다.특별상은 '우리 모두의 것 - 낯선'의 강홍석 작가, 'City of angel'의 신종식 작가, 'Fluidity'의 이가진 작가, '형상(짓다)'의 전수걸 작가 등 4명이 선정됐다.조직위는 청주공예비엔날레 사상 처음으로 본전시 참여 작가들을 대상으로 한 수상제도를 도입했다.상의 이름은 청주의 명물인 '플라타너스 가로수길'에 착안해 정했다.시상식은 오는 17일 청주첨단문화산업단지에서 열리는 청주공예비엔날레 폐막식에서 진행된다./연합뉴스