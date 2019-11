이센스, 2년 만에 단독 콘서트...뜨거운 연말 예고

[연예팀] 래퍼 이센스가 2년 만에 단독 콘서트를 개최한다.래퍼 이센스의 2년만의 단독 콘서트 ‘E SENS [Strange No More] LIVE IN CONCERT’가 12월28일 토요일, 29일 일요일 양일간 서울 YES24 라이브홀에서 개최된다. 예매는 11월12일 오후 8시에 YES24에서 단독으로 진행된다.콘서트는 이센스와 그의 게스트들로 꾸며질 예정이며, 콘서트 게스트는 추후 발표된다.이센스는 정규 1집 ‘The Anecdote’로 한국대중음악상 ‘올해의 음반’, ‘최우수 랩&힙합 음반’을 수상하고, 힙합 음반으로써는 이례적으로 2만 5천장의 판매고를 기록하며, 한국 힙합의 가장 상징적인 래퍼로 자리매김했다.이어 그는 올해 7월, 정규 2집 ‘이방인’을 발매하며 단 3일 만에 한정반 1만 7천장을 품절시키고, 각종 평론 매체에서 올해 발매된 힙합 앨범 중 가장 높은 평점을 기록하며 다시 한 번, 평단과 대중을 사로잡았다.2년 전 열렸던 E SENS The Anecdote 전국투어는 대구, 광주, 부산, 대전, 서울, 전국 5개도시에서 양일간 진행되었으며, 티켓 오픈 하루 만에 4개 도시가 양일 모두 매진되는 기염을 토하며, 팬들의 뜨거운 관심을 증명한 바 있다.한편, 더 자세한 정보는 비스츠앤네이티브스 공식 웹사이트와 YES24 티켓에서 확인할 수 있다. 예매 문의는 예매처에 가능하다.(사진제공: BANA)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr