김형석, SBS 자연다큐 '라이프 오브 사만다' 음악감독

총 4부작으로 24일 프리퀄 첫 방송SBS TV는 작곡가 김형석이 창사특집 자연 다큐멘터리 '라이프 오브 사만다'의 음악감독으로 나선다고 4일 밝혔다.김형석은 '라이프 오브 사만다' 본편에 감성과 서사가 있는 20곡을 작곡했다.특히 극 중에서 홀로 세 마리를 키우는 암컷 치타 '사만다'의 새끼들에 대한 본능적인 사랑에서 많은 영감을 받았다는 김형석은 가장 공들였고, 애착이 가는 음악 역시 애잔한 사만다의 삶을 녹여낸 메인 테마곡이라고 전했다.'라이프 오브 사만다'는 아프리카 케냐 마사이마라 초원에 사는 '싱글맘 치타'를 주인공으로 내세워 자연 다큐멘터리에 영화적 서사구조를 더한 '시네마틱 자연다큐'를 표방한다.다소 생소한 '시네마틱 자연 다큐멘터리'라는 장르는 2017년 화제를 일으킨 'SBS스페셜-THE람쥐' 제작진이 명맥을 이어 새롭게 추구하는 자연 다큐멘터리다.총 4부작으로 오는 24일 밤 11시 '1부 프리퀄 잠보 아프리카(Jambo Africa)', 29일 밤 10시 '2부 라이프 이즈 낫 이지(Life is not easy)', 30일 밤 10시 '3부 네버 기브 업(Never give up)', 다음 달 1일 밤 11시 '4부 리멤버 미(Remember me)'로 구성된다./연합뉴스