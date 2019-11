방탄소년단 '작은 것들을 위한 시' 뮤비 6억뷰 돌파

'디엔에이', '불타오르네', '페이크 러브' 이어 4번째그룹 방탄소년단(BTS)의 노래 '작은 것들을 위한 시' 뮤직비디오가 유튜브에서 조회수 6억 건을 넘겼다.3일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 이날 오후 7시께 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 뮤직비디오는 유튜브에서 6억뷰를 돌파했다.'디엔에이'(DNA), '불타오르네'(FIRE), '페이크 러브'(FAKE LOVE)에 이어 방탄소년단의 네 번째 6억뷰 돌파 뮤직비디오다.'작은 것들을 위한 시'는 지난 4월 발매한 미니앨범 '맵 오브 더 솔:페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)의 타이틀곡으로, 미국 싱어송라이터 할시(Halsey)가 피처링했다.발표와 동시에 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100' 8위에 오르며 K팝 그룹 최고 순위를 달성했다.유튜브 뮤직비디오 사상 최단 시간인 37시간 37분 만에 1억뷰를 돌파한 기록을 세우기도 했다./연합뉴스