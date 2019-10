[포토] '2020 페이스 오브 필리핀' TOP3 Regine Bulac-Hazel De Leon-Christian Pauco

[연예팀] ‘2020 아시아모델페스티벌 페이스 오브 아시아 with EDGC’의 국가별 행사 ‘페이스 오브 필리핀(FACE of Philippine)’이 17일 필리핀 마닐라 샹그릴라호텔에서 열렸다.이날 대회에서 TOP3에 선발된 Regine Bulac, Hazel De Leon, Christian Pauco가 기념촬영을 하고 있다.이번 ‘페이스 오브 필리핀’은 AMFOC와 마닐라 패션페스티벌조직위원회(대표 로니크루즈)가 공동 주최, 주관하고 문화체육관광부, 서울시, 서울관광재단, 코리아타임즈 후원과 르바디, EDGC 참여로 진행됐다.한편 ‘2020 페이스 오브 필리핀’의 수상자는 다음과 같다.▲TOP3: Regine Bulac, Hazel De Leon, Christian Pauco▲EDGC상: Hazel De Leon▲LEBODY(GTG Wellness)상: Regine Bulac▲MP Face of the Night상: Jorilyn Montecalvo, Paul Etruiste▲Face of Prive Revaux상: Shannen Silvino, Christian Pauco▲Face of Faith& Fearless상: Hazel De Leon, Nico Tolentino▲Face of Creations상: Hazel De Leon, Christian Pauco▲Face of World Balance상: Angela Gomez, MK Santos▲Social Media상: Shannen Silvino(사진제공: 아시아모델페스티벌조직위원회)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr