걸그룹 우주소녀가 미니앨범을 들고 돌아온다.25일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 우주소녀는 다음 달 중 신보 '애즈 유 위시'(As You Wish)를 발매한다.지난 6월 낸 스페셜 앨범 '포 더 썸머'(For the Summer) 이후 약 5개월 만이다.한국의 스타쉽엔터테인먼트와 중국의 위에화엔터테인먼트가 만든 한중 합작 걸그룹인 우주소녀는 2016년 1집 '우드 유 라이크?'(WOULD YOU LIKE?)로 데뷔했다.'포 더 썸머'의 타이틀곡 '부기 업'(Boogie Up)으로 음악방송 4관왕을 차지하는 등 최고 성적을 내며 인기를 높이고 있다.설아, 엑시, 보나, 성소, 은서, 다영, 다원, 수빈, 선의, 여름, 미기, 루다, 연정 총 열세명으로 구성됐다.대표곡으로 '너에게 닿기를', 부탁해', '비밀이야'(Secret), '라 라 러브'(La La Love) 등이 있다./연합뉴스