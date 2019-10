호주 출신 쌍둥이 듀오 '코스모스 미드나잇'(Cosmo's Midnight)이 한국을 찾는다.23일 소니뮤직엔터테인먼트코리아에 따르면 코스모스 미드나잇은 다음 달 20일 마포구 하나투어 브이홀에서 단독 공연을 연다.2017년과 지난해에 이어 3년 연속 한국을 찾는 이들은 이번 공연에서 최초로 라이브 셋(Live Set·현장 연주)을 선보인다.코스모스 미드나잇은 호주 시드니 출신의 쌍둥이 형제 패트릭 라이니(26)와 코스모 라이니(26)가 2012년 결성한 듀오다.2018년 '왓 컴즈 넥스트'(What Comes Next)로 데뷔했다.EDM과 인디 일렉트로니카, 팝, 힙합, R&B 등 다양한 장르를 능숙하게 구사해 차세대 프로듀서로 떠올랐다.대표곡으로 '히스토리'(History), '워크 위드 미'(Walk With Me), 'C.U.D.I.' 등이 있다.티켓 예매는 하나투어와 예스24에서 한다.정가 4만 4천원, 얼리버드 티켓 가격은 3만 3천 원./연합뉴스