소녀시대 태연이 28일 오후 6시 정규 2집 '퍼포즈'(Purpose)를 발표한다.당초 태연은 22일 2집을 발매할 예정이었으나, 같은 소속사 동료 설리가 세상을 떠나면서 발매일을 늦췄다.이번 앨범에는 타이틀곡 '불티'(Spark)를 비롯해 '히어 아이 엠'(Here I Am), '러브 유 라이크 크레이지'(Love You Like Crazy) 등 작년 단독 공연에서 선보인 미발표곡에다가 '파인드 미'(Find Me), '하하하'(LOL)까지 신곡 10곡이 수록됐다.음원사이트에는 이들 10곡이 공개되며, 오프라인 앨범에만 이전 싱글 발표곡 '사계'(Four Seasons), '블루'(Blue)를 추가로 수록했다.소속사는 태연 공식 홈페이지와 SNS를 통해 태연의 변신을 담은 티저 이미지와 신곡 분위기를 미리 들려줄 하이라이트 클립을 순차로 공개한다.또 컴백을 기념해 2집 콘셉트 이미지로 꾸민 스페셜 사진전 '퍼포즈: 디 이그지빗'(PURPOSE: THE EXHIBIT)을 개최한다.서울은 22~27일 용산구 가나아트 한남에서, 부산은 23~27일 수영구 F1963에서 열리며, 무료로 관람한다./연합뉴스